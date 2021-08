La Commission européenne dégaine une nouvelle arme: le cartel technologique

Après le Dieselgate (enquête toujours en cours), voici une nouvelle affaire dans laquelle certains constructeurs automobiles allemands sont condamnés pour entente illicite. Au-delà de la sanction financière qui s’élève à plus de 875 millions d’euros, c’est l’image d’un secteur qui est fortement endommagée sur une question ultra-sensible : des véhicules plus propres, moins polluants.

Respecter la loi n’est pas suffisant

Au lieu de faire le maximum pour créer des voitures plus propres, comme ils avaient technologiquement la possibilité de le faire, les constructeurs se seraient entendus pour réduire leurs ambitions et simplement s’aligner sur la réglementation applicable.

Cela aurait évidemment eu un impact sur le marché car l’acheteur de voiture est devenu très sensible à la question des émissions polluantes . Au lieu de faire le maximum pour créer des voitures plus propres, comme ils avaient technologiquement la possibilité de le faire, les constructeurs se seraient entendus pour réduire leurs ambitions et simplement s’aligner sur la réglementation applicable.

Le cartel technologique, une première

Juridiquement, c’est l’article 101, 1, b) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui sert d’assise : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et notamment ceux qui consistent à : (…) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements. »