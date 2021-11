La Commission présentera dès décembre sa proposition d'impôt minimum des multinationales

Les dirigeants européens ont qualifié la décision du G20 d’"accord historique et équitable". La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, promet d’ores et déjà une exécution rapide des accords des pays de l’OCDE sur une imposition minimale sur le Vieux continent. Une proposition visant à transposer cet engagement de l’OCDE dans la législation de l’Union européenne (UE) sera présentée dès le mois de décembre prochain .

Ajustements à la marge

Mais ces pays n’ont pas fait opposition à cet impôt minimum convenu de 15% pour les multinationales affichant un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros. Si l’Irlande, qui accueille chez elle de nombreuses entreprises digitales internationales, relèvera ainsi son taux d’imposition effective minimum des sociétés à 15%, elle a réussi à faire supprimer l’expression "au moins" devant les 15% pour éviter que, dans la dernière ligne droite de son exécution, on remette la barre minimum un peu plus haut.

L’Estonie a obtenu, pour sa part, d’insérer dans l’accord une clause selon laquelle les petites filiales de multinationales enregistrant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 1 million au maximum de bénéfice échapperont à cet impôt minimum de 15% . Quant à la Hongrie, elle maintiendra son taux Isoc à 9% et le relèvera à 15% au cas par cas pour les multinationales dépassant le seuil instauré par cette clause. Enfin, Chypre, qui ne fait pas partie de l’OCDE, appliquera également l’accord.

Répartition des recettes fiscales

La répartition des recettes fiscales ainsi collectées sera plus difficile à mettre en place . Ses règles précises doivent encore être convenues et ratifiées par tous les pays. Cela ne pourra intervenir qu’en 2023 au plus tôt. De surcroît, comme cette mesure entraînera une perte de recettes fiscales pour les États-Unis, elle ne passera pas comme une lettre à la poste au Congrès américain .

Le gâteau fiscal ne sortira pas en effet plus gros de la réforme. Des multinationales comme Google et Apple, affichant un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros et une marge bénéficiaire de 10 milliards, devront redistribuer, après déduction des impôts (25%) payés aux États-Unis, l’impôt restant dans les pays où leurs ventes sont élevées. Des sources européennes douchent ainsi les espoirs de voir arriver dans les caisses des États européens pas moins de 50 milliards d’euros par an de recettes fiscales supplémentaires: "ils ne pourront compter au total que sur 5 à 7 milliards d’euros par an", selon elles.