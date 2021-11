La crise humanitaire persiste aux frontières avec la Biélorussie

Quelques gestes d'apaisement ont eu lieu entre l'UE et la Biélorussie après un deuxième échange entre la chancelière allemande Angela Merkel et Alexandre Loukachenko. Mais la crise humanitaire reste vive et les tensions militaires palpables.

La crise géopolitique provoquée par la Biélorussie aux frontières orientales de l'Europe semblait s'apaiser quelque peu mercredi, après avoir atteint un paroxysme ces derniers jours . Un deuxième échange téléphonique a eu lieu durant la journée entre la chancelière allemande Angela Merkel et le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. Les deux dirigeants ont échangé à propos de la situation humanitaire à la frontière entre la Biélorussie et les pays baltes.

Crise humanitaire

L'Union européenne accuse Loukachenko d'avoir orchestré, avec l'aval de Moscou, un déplacement de milliers de migrants à partir d'Irak et de Syrie vers les frontières polonaise et lituanienne. Jusqu'à 4.000 migrants sont bloqués dans un no man's land entre la Biélorussie et la Pologne. Des milliers d'autres se trouvent aussi à la frontière lituanienne. Au moins dix migrants sont morts.