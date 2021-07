La finale de l'Euro sous l'ombre du variant Delta

Menace sur l'économie mondiale

"Nous sommes très inquiets concernant le variant Delta et d'autres variants qui pourraient émerger et menacer la reprise ", a déclaré dimanche à Venise la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen, en marge du G20.

Cible principale des inquiétudes, le variant Delta, apparu en Inde et qui se répand à grande vitesse, provoquant des flambées épidémiques en Asie et en Afrique, et faisant remonter le nombre de cas en Europe et aux Etats-Unis.