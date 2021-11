La pêche, parfait motif de désaccord

Le secrétaire d’État français chargé des affaires européennes, Clément Beaune, recevra ce jeudi à Paris le ministre britannique du Brexit, David Frost, pour trouver une solution dans la crise des quotas de pêche. Leurs relations sont vouées à rester toxiques à long terme, quelle que soit l’issue de la crise.

Dans l'ère de la post-vérité qui a débuté au milieu des années 2010 avec le référendum sur le Brexit et l'élection de Donald Trump, le verbe haut et les menaces permettent de mieux en mieux de masquer la vacuité d'une politique et de faire fonctionner à plein régime la machine à oubli.

L'exemple des quotas de pêche post-Brexit illustre parfaitement cette nouvelle donne médiatico-politique. Le passage en revue des temps forts de cette crise, depuis plus d'un an, rappelle que le Royaume-Uni et la France ont jusqu'à présent excellé dans leur capacité à ne pas se mettre d'accord, voire à mettre en scène ce désaccord.

Les tensions actuelles ne portent que sur 200 bateaux de taille modeste ou intermédiaire.

Les enjeux de la fin de l'été 2020 étaient à la fois identiques et différents puisqu'il s'agissait de trouver une entente sur des quotas de pêche permettant de valider l'ensemble des accords commerciaux post-Brexit. Les mots et moyens de pression utilisés à l'époque étaient similaires à ceux de l'épisode actuel, où les tensions ne portent que sur 200 bateaux de taille modeste ou intermédiaire.

Chronique d'une crise annoncée

En septembre 2020, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, déplorait que "les négociations n'avancent pas en raison de l'attitude intransigeante et franchement irréaliste du Royaume-Uni." Un mois plus tard, Downing Street insistait sur la "nécessité de progrès pour combler les écarts significatifs". La France répliquait en indiquant que ses pêcheurs "préfèreraient un non-accord qu'un mauvais accord". En novembre, le camp britannique qualifiait les offres européennes de "ridicules et dérisoires". Un accord global allait finalement être trouvé à Noël, sans évolutions substantielles dans la teneur des négociations.

La crise repartait de plus belle à partir du printemps, avec notamment l'envoi de deux navires de guerre de la Navy dans les eaux de Jersey, après des manifestations de colères de pêcheurs français. "Nous ne nous laisserons pas intimider par ses manœuvres", indiquait alors le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune.

Le Royaume-Uni assure avoir octroyé, pour la totalité des pêcheurs européens, 1.700 permis, soit 98% des demandes.

Le ton employé ces jours-ci est similaire. La menace française de priver de courant l'île de Jersey qui tient un rôle central pour les pêcheurs français, avait déjà été émise au printemps. Le point de rupture est-il proche, ou les deux parties en rajoutent-elles?

Officiellement, le nœud de la crise concerne l'attribution des autorisations de pêche pour les bateaux français dans les eaux situées entre 6 et 12 miles nautiques des côtes britanniques et de Jersey. La France indique avoir demandé 454 autorisations et n'en aurait obtenu que 210. Jersey a fait un geste avec 49 permis supplémentaires, il y a 48 heures. Le Royaume-Uni assure avoir octroyé, pour la totalité des pêcheurs européens, 1.700 permis, soit 98% des demandes. Un chiffre qui inclut les zones situées au-delà des 12 miles, et qui sont automatiquement intégrées dans l'accord commercial.

Lire aussi La guerre de la pêche fait rage entre la France et le Royaume-Uni

Les pêcheurs recalés n'ont pas pu prouver qu'ils opéraient déjà dans les mêmes eaux avant le Brexit, entre 2012 et 2016. Des données de géolocalisations, des fiches de pêche, des enregistrements de bases de données comme Sacrois et Valpena, peuvent suffirent. Mais beaucoup d'entreprises de pêche n'ont pas pu les fournir.

Tensions vouées à durer

Au-delà de ces autorisations, la raison sous-jacente de ces tensions est l'obligation pour l'Union européenne (UE) de renoncer à 25% des stocks des eaux britanniques d'ici à 2026, avec une application progressive, et négociable annuellement.

25% L'Union européenne est tenue de renoncer à 25% des stocks des eaux britanniques d'ici à 2026.

15% ont été "rendues" cette année. Chaque partie part logiquement du principe que ses positions hautes actuelles lui seront bénéfiques pour les prochaines négociations. Ce qui suggère que les tensions sur la pêche sont vouées à s'installer dans la durée, même si cette industrie ne représente, par exemple, que 0,1% du Produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni, et 0,2% de celui de l'UE.

Lire aussi La main tendue de la Commission sur le Brexit ne fait pas l'unanimité

La non-résolution du conflit au terme de franches discussions entre Clément Beaune et David Frost, ce jeudi, est possible. Dans ce cas, un mécanisme de résolution a été prévu dans l'accord commercial de décembre dernier, qui permet la convocation d'un tribunal d'arbitrage indépendant au bout de trente jours, avec un membre britannique, un membre français, et un président désigné par les deux parties. Le tribunal dispose de 130 jours pour résoudre le litige.

Le succès d'une médiation d'un tribunal indépendant sur le pêche leur donnerait un argument supplémentaire pour obtenir la suppression de l'autorité de la Cour de justice européenne sur le protocole nord-irlandais.

Les Britanniques ont un intérêt certain à voir ce tribunal d'arbitrage voir le jour, au-delà de la décision qu'il devra rendre. L'une des obsessions des Brexiters est, en effet, de ne plus être dépendants de la Cour de justice européenne, comme c'est le cas théoriquement en Irlande du Nord. Le succès d'une médiation d'un tribunal indépendant sur le pêche leur donnerait un argument supplémentaire pour obtenir la suppression de l'autorité de la Cour de justice européenne sur le protocole nord-irlandais, qu'il réclame à cor et a cri depuis cet été. Le piège pourrait se refermer sur l'Union européenne, qui n'a d'ailleurs apporté qu'un soutien timide aux initiatives françaises.

Lire aussi Nouvelles tensions entre Londres et Bruxelles sur l'Irlande du Nord

Comme lors des négociations des accords commerciaux post-Brexit, en 2020, la part d'esbroufe n'est donc pas négligeable. En sachant que les vrais enjeux post-Brexit sont ailleurs: ils portent sur la gestion des migrants, très sensible pour Emmanuel Macron, et sur le protocole nord-irlandais, qui est cœur des tensions chroniques entre Londres et Bruxelles.

Calais et Belfast, les véritables points de tension Les frictions liées à la pêche ne sont intervenues que dans la toute dernière ligne droite du long processus menant au Brexit, entre 2016 et 2020. Le futur de l'Irlande du Nord a constitué, de loin, le principal point de blocage des négociations en raison des risques pour le processus de paix. Quant à la gestion des migrants en provenance de Calais, elle est absolument cruciale politiquement pour Boris Johnson, l'immigration étant un élément central de l'esprit du Brexit. L'importance de ces deux points de tension est supérieure à celle de la pêche, au point de transformer potentiellement cette dernière en instrument stratégique de négociation de long terme. En Irlande du Nord, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont rouvert l'ensemble du dossier des contrôles douaniers, en raison des tensions naissantes dans les ports de Larne et Belfast. Au fil des mois, et particulièrement après le retour à ses côtés de l'inflexible David Frost, Boris Johnson a remisé tous les engagements pris dans l'accord de retrait, qu'il avait lui-même concocté pendant que Theresa May échouait à valider un accord plus réaliste sur le long terme. Outre la levée d'une partie des contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, les Britanniques réclament la suppression de l'autorité de la Cour de justice européenne et déplorent la "destruction du consentement transcommunautaire" par le bloc européen. Celui-ci est coupable, selon David Frost, d'appliquer le protocole de façon trop stricte. Sur la question des migrants, les tensions ont également été nombreuses ces derniers mois avec la France, qui est plus que jamais aux avant-postes des intérêts européens face au Royaume-Uni. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, essaie d'introduire une loi permettant à la police des frontières d'être immunisée en cas de décès d'un réfugié repoussé des côtes britanniques vers les côtes françaises. Le nombre de migrants traversant la Manche dans des embarcations de fortune a explosé ces dernières semaines: 2.269 en octobre contre 475 l'an dernier à la même époque. Le nombre total pour 2021 est déjà plus de deux fois supérieur à celui de 2020: 19.741 contre 8.420.