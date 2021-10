La Pologne poursuit sa guerre juridique contre l'Union européenne

Un débat très vif a eu lieu mardi au Parlement européen sur la remise en cause par la Pologne de la primauté du droit européen sur le droit national. Cette crise pourrait parasiter le prochain sommet européen des 21 et 22 octobre.

Douze jours après que la Cour constitutionnelle polonaise a déclenché un tsunami en Europe en remettant en cause la suprématie absolue du droit européen sur le droit national, la Pologne persiste et signe dans sa dérive vers un "Polexit juridique". Lors d'un débat mardi au Parlement européen, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a accusé l'Union européenne (UE) de tenter de "limiter la souveraineté" de la Pologne et d'utiliser contre elle un "langage de menace".