La Serbie, l'Albanie et la Macédoine du Nord créent un "mini-Schengen"

Fatiguées d'attendre le feu vert pour entrer dans l'Union européenne, la Serbie, l'Albanie et la Macédoine du Nord vont lancer ce jeudi leur propre zone de libre-échange. C'est ce que les dirigeants de ces trois pays des Balkans ont annoncé au Financial Times. Ce "mini-Schengen" comprendra un assouplissement des restrictions de voyage, des voies plus rapides aux frontières, des temps d'attente réduits pour le fret et un accès plus facile aux permis de travail. Cette zone de libre-échange serait concrétisée d'ici la fin de l'année. Plus tard, elle pourrait inclure d'autres pays voisins comme le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine.