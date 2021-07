La Slovénie en pleine "orbanisation"

La Slovénie, qui a pris la présidence tournante de l'Union européenne, a commémoré le 30e anniversaire de son indépendance dans la division. Depuis un an, son Premier ministre Janez Jansa marche dans les pas de Viktor Orban. Beaucoup l'accusent de trahir ses promesses de 1991.

Depuis 61 semaines, le rituel se répète invariablement tous les vendredis soir. À 19h, des centaines - parfois des milliers - de manifestants convergent vers le centre de Ljubljana, sur la place de la République, en face de l'Assemblée nationale. C'est ici, sur ce grand parvis encadré de deux tours en béton, témoignages de l'époque socialiste, que le président Milan Kucan avait annoncé que la Slovénie quittait la Yougoslavie. À pied ou à bicyclette, tous dénoncent la dérive autoritaire de la Slovénie et réclament la tenue d'élections anticipées. Le 28 mai dernier, 30.000 personnes ont même battu le pavé, un record pour Ljubljana, petite capitale d'à peine plus de 250.000 habitants.

Janez Jansa est accusé par ses nombreux opposants d'avoir profité du Covid-19 pour mettre en place toute une série de mesures liberticides.

"J’étais ici quand l’indépendance a été proclamée et je reviendrai tant que ce gouvernement qui nous fait honte ne sera pas tombé", souffle Nusa, technicienne à la retraite. "Nous espérons que les trente années à venir seront meilleures que les précédentes", renchérit Jasa, l'un des meneurs de la contestation citoyenne. Barbe de hipster et petites lunettes, le trentenaire ne décolère pas. "Aujourd'hui, les Slovènes rejettent massivement la dictature néolibérale de Janez Jansa. Sa politique est à l'opposé de ses promesses lors de l'indépendance: la mise en place d'un État démocratique, social et écologique."

Rempart de la chrétienté

Revenu au pouvoir en février 2020, juste avant le premier confinement, Janez Jansa est accusé par ses nombreux opposants d'avoir profité du Covid-19 pour mettre en place toute une série de mesures liberticides. Le Premier ministre a très vite procédé à des purges dans la police et ne cesse, depuis, de tirer à boulets rouges sur tous ceux qui osent le critiquer. Les militants de la société civile et les journalistes ont été ses premières cibles, accusés d'être des traîtres à la solde de l'étranger et épinglés sous le hashtag #fakenews. Ces derniers temps, c'est au tour des magistrats et des universitaires de passer sous les fourches caudines.

Voilà qui rappelle étrangement la Hongrie voisine. Le parallèle n'est guère étonnant: ces dernières années, Janez Jansa est devenu un intime de Viktor Orban. Les deux hommes se sont rapprochés à la faveur de la crise migratoire de 2015 et prétendent se poser en rempart de l'Europe chrétienne qui serait à leurs yeux menacée de "grand remplacement" par les exilés musulmans.

"Nous rêvions d’être la Suisse des Balkans." Stefano Lusa Journaliste

En juin 2018, le Parti démocratique slovène (SDS) de Janez Jansa était d'ailleurs arrivé largement en tête des dernières élections législatives avec un programme xénophobe calqué sur celui de l'homme fort de Budapest. Également grand admirateur de Donald Trump, Janez Jansa avait emprunté au milliardaire américain son fameux slogan: "La Slovénie d’abord!" Le SDS n'avait cependant pas pu former de majorité: une hasardeuse coalition réunissant cinq formations lui avait fait barrage, avant d'éclater à peine 18 mois plus tard.

"Maréchal Twitto"

"Nous rêvions d’être la Suisse des Balkans, nous étions considérés comme les meilleurs élèves de la classe des nouveaux entrants dans l'Union européenne en 2004. Mais maintenant la Slovénie n'est plus connue que pour les tweets compulsifs de son Premier ministre", se désespère le journaliste Stefano Lusa, qui dirige les programmes destinés à la minorité italienne de la radio nationale. Cette frénésie vaut à Janez Jansa le surnom de "Maréchal Twitto", ironique référence à l'ancien président de la Yougoslavie socialiste.

Vue en plein écran ©Luka Dakskobler / SOPA Images/Sipa USA

Âgé de 62 ans, Janez Jansa domine la vie politique slovène depuis le milieu des années 1980, quand la république la plus riche de la Yougoslavie connaissait une puissante vague de démocratisation. Journaliste à Mladina, l'hebdomadaire des organisations de jeunesse, Janez Jansa avait osé s'attaquer à l'Armée populaire, dernier gardien du temple titiste. Cela lui avait valu de se retrouver devant la cour martiale et de devenir une figure de la dissidence libérale.

"Nous défendions la démocratie et les droits de l’homme, pour toute la Yougoslavie", souligne Franci Zavrl, l’un des co-accusés de Janez Jansa, aujourd'hui l'un des principaux lobbyistes slovènes. "C’est parce que la Serbie de Slobodan Milosevic nous a opposé un mur que nous nous sommes dirigés vers l’indépendance", confirme Milan Kucan, l'ancien dirigeant communiste devenu le premier Président de la Slovénie indépendante. "C'était notre dernière option."

"Janez Jansa essaie de remodeler le récit national en se posant en unique héros libérateur du peuple slovène." Kaja Sirok Historienne

Se poser en héros libérateur

Dès 1990, Janez Jansa devient ministre de la Défense dans le gouvernement issu des premières élections démocratiques de 1990 et entame vite un virage de plus en plus nationaliste. "Aujourd'hui, Janez Jansa essaie de remodeler le récit national en se posant en unique héros libérateur du peuple slovène", remarque l'historienne Kaja Sirok.

Comme les directeurs de presque toutes les institutions culturelles du pays, la quadragénaire a dû quitter la tête du Musée d’histoire contemporaine de la Slovénie après le retour au pouvoir de Janez Jansa. "On m'a accusée d'être pro-Yougoslave et de ne pas assez parler de l'indépendance", poursuit-elle. Depuis, les médias proches du Premier ministre multiplient les attaques et Kaja Sirok n'a toujours pas retrouvé de poste. "Pour Janez Jansa, tous ceux qui n’adhèrent pas à ses idées sont de dangereux communistes."

Vingt ans après la fin de son dernier mandat, Milan Kucan reste une figure tutélaire en Slovénie. Un homme respecté pour avoir mené son pays vers l'indépendance en lui évitant le bain de sang qu'ont connu la Croatie puis la Bosnie-Herzégovine voisines. "La crise que traverse l'Union européenne me rappelle celle qu'a connue la Yougoslavie dans les années 1980", s'inquiète-t-il aujourd'hui. "Ce sont les inégalités de développement jamais réglées qui sapent là encore ce projet commun et les nationalistes exploitent les frustrations."

"On peut gager que la question migratoire et celle des frontières figureront parmi sur les priorités."

Achever la désintégration de la Yougoslavie

C'est dans cette ambiance plombée que la Slovénie s'apprête à prendre le 1er juillet sa deuxième présidence de l'Union européenne. Si aucune information n'a encore fuité, on peut gager que la question migratoire et celle des frontières figureront parmi sur ses priorités. En visite à Paris à la mi-juin, le ministre des Affaires étrangères, Anze Logar, a ainsi insisté sur la nécessité d'adopter au plus vite le Pacte Asile et migrations, dont les discussions patinent depuis de longs mois entre les 27.

Même au sein des instances européennes, on ne semble guère au courant de ce qui se prépare. "Ici, à Sarajevo, nous n'avons rien reçu", reconnaît un diplomate qui préfère rester anonyme. La Bosnie-Herzégovine vient pourtant d'être secouée par la révélation d'un "non paper" attribué au Premier ministre slovène. Ce document de travail officieux, transmis à Charles Michel dès l'hiver 2021, prévoit son partage entre la Croatie et la Serbie, ne laissant aux Bosniaques qu'un État croupion regroupé autour de Sarajevo.

Ce plan, qui suggère aussi de réunir le Kosovo et l'Albanie, a immédiatement suscité de nombreuses critiques et Janez Jansa a toujours refusé d'en endosser publiquement la paternité. Après avoir joué un rôle majeur dans l'éclatement de la Yougoslavie, Janez Jansa serait donc aujourd'hui tenté d'en achever le processus de désintégration. Avec le soutien tacite de Budapest.

"Les Balkans restent un champ de mines." Milan Kucan Ancien président de la Slovénie

"Les Balkans restent un champ de mines", alerte Milan Kucan, qui continue de ferrailler contre l'obsession des nationalistes balkaniques à vouloir créer des États homogènes ethniquement, au risque de déstabiliser encore un peu plus la région. Pour prendre le contre-pied, il donne rendez-vous au café de la mosquée flambant neuve de Ljubljana, symbole de l'identité multiculturelle de la Slovénie.