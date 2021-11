Les tensions restent vives à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne

L'UE accuse la Biélorussie de faire venir des migrants d'Irak et de Syrie jusqu'à Minsk, de les mener vers la Pologne et la Lituanie où ils sont poussés par l'armée biélorusse à passer la frontière. Plus de 4.000 personnes ont été bloquées de la sorte à la frontière polonaise dans des conditions épouvantables.