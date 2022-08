La Turquie et l'Iran refoulent illégalement des Afghans fuyant les talibans

L'Iran et la Turquie renvoient illégalement des Afghans tentant de fuir le régime des talibans, dénonce Amnesty. Les forces de ces deux pays n'hésitent pas à abattre les migrants aux frontières et à se livrer à des actes de torture.

Un an après la fin des évacuations d'Afghanistan par voie aérienne, la situation des personnes fuyant le régime des talibans a empiré. Selon un rapport publié ce mercredi par l'ONG Amnesty International, les forces de sécurité d'Iran et de Turquie ont renvoyé, le plus souvent avec une grande violence, de nombreux Afghans qui tentaient de franchir leurs frontières. Elles ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur des hommes, des femmes et des enfants.