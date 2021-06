Le Brexit comme les Anglais ne pourront pas le raconter

Michel Barnier était le seul à pouvoir raconter de l'intérieur les quatre années de négociation du Brexit. Il livre des chroniques en forme d'avertissement aux Européens.

C’est la chronique d’une lutte diplomatique de haut vol souvent menée au ras des pâquerettes. Un avertissement aussi, sur les périls du populisme, et d’un débat démocratique européen mal entretenu. Dans «La grande illusion», Michel Barnier nous emmène dans son journal de bord du Brexit et dépeint une Europe soudée, organisée et raisonnable face à un Royaume-Uni turbulent, oscillant entre inconsistance et extravagances, cultivant l’opacité et l’ambiguïté.

Le négociateur en chef européen s’étonne très tôt de la façon dont Londres se ferme les portes des possibles et se désole de voir des Britanniques qui «se parlent à eux-mêmes». Il raconte comment il se heurte à des tactiques de négociation souvent sournoises – de la tentative d’utiliser l’Irlande du Nord en cheval de Troie à la suppression de passages en loucedé dans des projets juridiques en cours de négociation. À une forme de «flibusterie politique» aussi, quand Londres légifère contre le droit international.

La veille de la conclusion finale de l’accord sur la nouvelle relation, les Britanniques livrent un texte juridique «truffé de pièges, de faux compromis et de retours en arrière».

Le Savoyard, qui aura usé à l’excès la métaphore de l’ascension d’un col quand le chemin s’apparentait souvent à une descente au 36e dessous, a évidemment l’avantage d’être la seule personne à pouvoir raconter ces quatre années épiques de l’intérieur. Entre le début de son journal, le matin de juin 2016 où le monde a découvert la victoire du «Leave», et la fin janvier 2021 où il arrête son récit, Londres aura aligné face à lui quatre négociateurs successifs.

Michel Barnier raconte ces interlocuteurs qui se rendent aux rounds les mains vides. Un négociateur en chef, David Davis, qui «se met en retrait délibérément à tous les moments de négociation». Un Premier ministre, Boris Johnson, se faisant expliquer par la Commission des problèmes techniques qui visiblement «ne lui avaient pas été expliqués aussi clairement par sa propre équipe». La défiance aura été entretenue jusqu’au bout : le 23 décembre dernier, après une ultime négociation entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson et à la veille de la conclusion finale de l’accord sur la nouvelle relation, les Britanniques livrent un texte juridique «truffé de pièges, de faux compromis et de retours en arrière».

Martin Selmayr pointé du doigt

Mais les responsables britanniques ne sont pas les seuls à en prendre pour leur grade. S’ils ont activement tenté de contourner le Français pour avancer leurs cartes, leurs velléités n’ont pas toujours été repoussées avec la plus grande fermeté. Michel Barnier dépeint un Martin Selmayr, chef de cabinet du président de la Commission, qui «a du mal à résister» aux appels de pied de Londres, une éminence grise qui pour ne rien arranger a «toujours la même méthode consistant à mettre de l’huile sur le feu» et la fâcheuse tendance de «privilégier la tactique sur la stratégie».

Michel Barnier se raconte en négociateur raisonnable, s’efforçant d’être «pro et sympa». Prudent et attentif aux sensibilités nationales – il raconte comment l’écueil du Ceta face au Parlement wallon lui a inspiré d’impliquer les Parlements aussi tôt que possible dans la boucle. Il rend bien sûr hommage à ses équipes, la «task force» installée au 5e étage du Berlaymont, une ruche en open space, où s’organisent des concours en tout genre, de celle qui trouvera le meilleur visuel sur les portes que se ferme le Royaume-Uni, à celui qui apportera le meilleur plat pour le repas de Noël (cocorico pour Philippe Bernard, le Liégeois, qui remporte ce dernier avec son foie gras fait maison après avoir négocié le règlement financier).

La grande illusion que pourfend Michel Barnier est l’idée que quiconque puisse sortir grandi du Brexit.

Avant d’être le journal de bord de Michel Barnier, «la grande illusion» est un essai de Norman Angell paru en 1910 – qui sera scénarisé pour le cinéma par Charles Spaak, le frère du père fondateur de l’Europe, Paul-Henri. L’illusion en question était d’imaginer que la guerre puisse avoir des effets bénéfiques pour des économies interconnectées, tant les liens économiques unissant les nations étaient forts. Par analogie, la grande illusion que pourfend Michel Barnier est l’idée que quiconque puisse sortir grandi du Brexit. Ces quatre années de divorce auront au moins eu cette vertu à ses yeux : "Le caractère pédagogique de cette négociation pour tout le monde", elle qui a mis au grand jour les bénéfices de l’Union et son marché intérieur pour les Européens.

Les chimères du repli nationaliste

Témoignage, "La grande illusion" se veut aussi un avertissement aux peuples d’Europe contre les chimères du repli nationaliste. Mais aussi à une Union européenne "qui a trop longtemps prôné la dérégulation et l'ultralibéralisme". À des responsables politiques "qui rasent les murs, qui ont l'Europe honteuse". Et à certains grands clercs, qui "forts de leurs connaissances techniques portent un regard méprisant sur les responsables politiques, qu'ils jugent facilement manipulables, souvent incompétents et forcément de passage".

À un an de l’élection présidentielle française, «La grande illusion» n’est sans doute pas un livre de campagne – sauf à croire que la posture du négociateur stoïque déjouant les intrigues et défendant l’Europe suffirait à faire office de programme. Mais Michel Barnier, auréolé de la mission accomplie avec les félicitations du jury, s’y dépeint en figure à disposition de la droite. Dont acte.