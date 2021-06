Le certificat covid européen devrait éviter le chaos de l'été dernier

Le Parlement européen a voté le règlement sur le certificat covid. Adopté en un temps record, ce document devrait permettre un retour graduel à la libre circulation en Europe.

Deux mois et demi après avoir lancé l'idée, le Parlement européen a voté ce mardi le règlement encadrant le certificat covid européen. Un temps record pour l'élaboration d'une norme, la plus forte dans l'arsenal européen. Un cas rare d'unité et de rapidité d'action des trois institutions européennes. Même si le résultat n'est pas exempt d'imperfections.

Le résultat du vote, qui sera publié mercredi, ne fait aucun doute. Depuis le début du processus, une majorité de députés européens a appuyé l'initiative. La suite dépendra de la bonne volonté des autorités nationales à déployer le mécanisme.

"L'été 2021 ne sera pas un bis repetita de l'été 2020 qui avait été un cauchemar. " Juan Fernando Lopez Aguilar Eurodéputé S&D

Le certificat covid européen entrera en vigueur partout en Europe dès le 1er juillet. Il devrait permettre aux 420 millions d'Européens de voyager à nouveau dans l'espace Schengen, qu'ils soient ou non vaccinés. Le document sera accessible sous forme numérique ou papier pour toute personne vaccinée, détentrice d'un test covid négatif ou pouvant attester de son immunité après avoir contracté le Covid-19.

Rétablir Schengen

Mardi, lors d'un débat en séance plénière, les élus ont appelé les 27 États européens à mettre en place "au plus vite" le certificat. L'enjeu est d'éviter le chaos de l'été denier, où les 27 États européens avaient fermé leurs frontières en ordre dispersé, provoquant l'incertitude et la panique auprès des voyageurs. De nombreux voyages et billets d'avion avaient été annulés, parfois à fonds perdu.

Risques de discrimination

Le règlement laisse planer certains doutes. Lors des négociations avec le Conseil européen, les députés ne sont pas parvenus à garantir la gratuité des tests PCR, alors que ces tests coûtent cher dans la plupart des États. Tout au plus, ont-ils obtenu un budget de 100 millions d'euros pour rendre les tests plus abordables.

La campagne de vaccination européenne avance à un rythme inégal. Au 4 juin, 40% des Européens avaient reçu au moins une première dose de vaccin selon la Commission. En Bulgarie, le taux de vaccinés dépasse à peine 10%.

40% Au 4 juin, 40% des habitants de l’UE avaient reçu au moins une première dose de vaccin.

Autre bémol, lors des pourparlers avec le Parlement, les États européens se sont réservé le droit d'imposer de nouvelles restrictions, même au détenteur d'un certificat, en cas de menace pour la santé, comme l'apparition d'un variant résistant au vaccin. Le Parlement a appelé mardi les États à être raisonnables.

"Nous espérons que nous ne verrons pas de ruée, de panique en raison de mesures étatiques unilatérales et de nouvelles restrictions dues à la résurgence du virus", a indiqué Juan Fernando Lopez Aguilar.

Phase test et adaptation

Une phase test entre plusieurs pays européens a démarré, permettant à plusieurs pays de se connecter à la plateforme européenne avant l'entrée en vigueur du système. La Belgique devrait la rejoindre mi-juin.

"Ce certificat rendra la vie plus facile aux citoyens. Il les aidera à se déplacer dans l'UE, que ce soit pour le travail, des raisons familiales ou le loisir", a dit le commissaire à la Justice Didier Reynders.

Neuf pays européens ont déjà mis en place leur propre certificat(Bulgarie, Danemark, Allemagne, Grèce, Croatie, Pologne, Lituanie, Espagne et Tchéquie), et plus d'un million de citoyens ont déjà un tel document. Ces Etats disposeront de six semaines pour adapter leur système à celui du certificat covid européen.