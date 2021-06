Le modèle FoxNews fait tache d'huile

C’est une des doyennes des radios privées de France, et la cure de jouvence que son actionnaire lui prescrit provoque une levée de boucliers en interne. Une large majorité des journalistes d’Europe 1 est en grève depuis vendredi contre le rapprochement de leur antenne avec la première des télévisions d’info en continu de l’Hexagone: CNews, qui prospère en donnant une large place au commentaire polémique et à la dispute.

Un créneau média à droite

Un terreau européen

En l’absence d’étude sur le sujet, comparer directement CNews ou la métamorphose annoncée d’Europe 1 à la chaîne américaine FoxNews ne va pas de soi, souligne François Heinderyckx, professeur de communication à l'Université libre de Bruxelles (ULB). Mais dans les grandes lignes, son modèle mêlant journaux télévisés et chroniqueurs vedettes qui éditorialisent sans s'embarrasser de vérifier leurs informations fait des petits. "Ce que l’on voit avec CNews, FoxNews et d’autres, c’est je pense la tentative de transposer à la radio et la télévision des contenus qui ont fait leurs preuves sur les réseaux sociaux, de récupérer cette appétence du public pour certains contenus extrêmes, imprégnés d’idéologie conservatrice", analyse François Heinderyckx. Dans le cas de FoxNews, non seulement le modèle a trouvé un large public, mais ses spectateurs en font souvent leur unique source d’information. La chaîne aura joué un rôle central dans l’élection du président américain Donald Trump et la circulation de messages de propagande comme celui du prétendu "vol de l’élection".