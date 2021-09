Le pape à Budapest pour un choc des contraires avec Viktor Orban

La rencontre, d'une quarantaine de minutes, a été qualifiée de "cordiale" dans un communiqué du Vatican. Le souverain pontife est apparu souriant sur les images diffusées par la chaîne officielle du Vatican, M. Orban semblant légèrement plus réservé. Le président Janos Ader, placé face au pape dans une immense salle du musée des Beaux-Arts, et deux des plus hauts responsables de la Curie romaine étaient également présents. Parmi les thèmes évoqués, "la protection de l'environnement et de la famille".