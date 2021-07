Le plan climat provoque des "coups de chaleur" à la Commission européenne

Il aura fallu environ 5 heures à la présidente de la Commission Ursula von der Leyen pour finaliser la réunion hebdomadaire du collège des commissaires, mercredi, alors que le plan climat était le principal point à l'ordre du jour. Certains aspects de la législation ont suscité de sérieuses discussions, en particulier l'élargissement du marché européen du carbone (ETS) aux transports maritimes et la création d'un nouveau marché intégrant les transports routiers et le chauffage des bâtiments.

Des doutes sur le système ETS

Plusieurs commissaires, dont le Belge Didier Reynders ont soulevé des inquiétudes concernant l'extension du système ETS aux transports et aux bâtiments, qui pourrait impliquer une hausse des prix à la pompe et du chauffage résidentiel.

"Le consommateur sera attentif aux dépenses et aux prix", dit une source européenne, "le fonds social est une bonne chose pour éviter une pauvreté énergétique, mais il y a aussi une partie de la classe moyenne qui sera impactée et qui aura besoin d'une aide".

"C'est vrai que c'était long et difficile, et ce qui a été rappelé hier, c'est que les décisions sont prises par un collège et non par des discussions entre quelques cabinets", ajoute cette source.