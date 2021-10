Le Premier ministre tchèque Babis battu in extremis

Après le dépouillement de plus de 99,9% des votes, Ensemble a obtenu 27,78% des voix, tandis que le mouvement populiste ANO de M. Babis en recueillait 27,14%. Selon les analystes, ce revirement est dû au fait que les bulletins des électeurs des grandes villes ont été dépouillés à la fin .

Une alliance du Parti Pirate, anti-establishment, avec le mouvement Maires et indépendants (STAN) a obtenu 15% des suffrages.

Le mouvement d'extrême droite et anti-musulman Liberté et démocratie directe (SPD), dirigé par l'homme d'affaires Tomio Okamura, né à Tokyo, a obtenu 10% des voix.

Conflit d'intérêts

Andrej Babis, magnat de l'agroalimentaire, de la chimie et des médias, âgé de 67 ans, est accusé de fraude présumée aux subventions européennes et l'Union européenne lui reproche un conflit d'intérêts entre ses rôles d'homme d'affaires et d'homme politique.