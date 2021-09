Le procès "historique" des attentats du 13 novembre s'ouvre à Paris, sous très haute surveillance

C'est un procès "historique" qui s'ouvre à Paris ce mercredi: celui, très attendu, des attentats du 13 novembre 2015 . Près de six ans après les attentats djihadistes les plus sanglants commis en France, dans la capitale, l'émotion est intense.

Près d'un millier de membres des forces de l'ordre seront mobilisés, dont 630 aux abords du palais et à l'intérieur.

"Ces événements sont entrés par effraction dans les mémoires et notre mémoire collective", a déclaré le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, pour qui le défi du procès est double: que la justice "soit rendue conformément aux règles qui sont les nôtres depuis des siècles et que nous soyons au rendez-vous logistique".

L'audience s'ouvrira à 12h30, sous très haute surveillance . Dans la matinée, un convoi ultrasécurisé avait quitté la prison de Fleury-Mérogis, au sud de Paris, où Salah Abdeslam , le seul survivant des commandos djihadistes du 13 novembre 2015, est depuis plus de cinq ans incarcéré à l'isolement total.

La circulation automobile autour du palais de justice sera interdite pendant toute la durée du procès et les déplacements des piétons seront strictement contrôlés.

Neuf mois de procès

Filmé pour l'histoire , ce procès va se dérouler sur neuf mois , jusqu'à fin mai 2022. Une durée sans précédent pour une audience criminelle en France. "Ce sera le procès sans doute le plus long de l'histoire ", a commenté Me Christian Saint-Palais, avocat d'un des accusés.

Au total, ce sont 2.000 personnes qui sont attendues chaque jour au sein du palais de justice, dont environ 1.800 parties civiles et plus de 330 avocats.

Il est aussi inédit par l'ampleur du dossier d'instruction - 542 tomes -, par son nombre de parties civiles - au moins 1.800 - et par sa charge émotionnelle. Quelque 550 personnes prendront place dans une salle spécialement construite au sein du palais.