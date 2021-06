Le protocole nord-irlandais, autre enjeu du G7...

Un mois après sa timide intervention dans la crise israélo-palestinienne, le président américain aura de nouveau l'opportunité de montrer sa réelle influence sur la scène internationale au cours du sommet rassemblant les sept plus grandes puissances occidentales, ainsi que l'Union européenne.

Le dossier où il sera particulièrement attendu est le protocole nord-irlandais, que le Royaume-Uni refuse d'appliquer tel quel. Cet enjeu ne sera pas la priorité du Canada, du Japon ou de l'Italie, et c'est pourquoi l'essentiel de l'intervention de Joe Biden se fera en amont du sommet, jeudi, lors d'une discussion directe avec Boris Johnson.

Force de persuasion

Cet échange sera la suite logique du précédent coup de pression de Biden sur le Premier ministre britannique, en novembre dernier, dans la foulée de son élection à la présidence des Etats-Unis. Il avait alors sèchement recadré Johnson après la publication d'un projet de loi sur le marché intérieur, qui enfreignait expressément l'accord de retrait conclu un an plus tôt par le Royaume-Uni avec l'Union européenne. Biden, qui a des origines irlandaises, avait publiquement rappelé que la préservation de l'accord du Vendredi Saint, qui permet une paix fragile entre républicains et loyalistes en Irlande du Nord depuis 1998, devait rester une absolue priorité.