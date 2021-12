Le réacteur EPR finlandais a finalement démarré

"Le moment du démarrage a été historique. La dernière fois qu'un réacteur a été lancé en Finlande remonte à il y a plus de 40 ans , et même en Europe cet évènement remonte à environ 15 ans", souligne l'exploitant de la centrale d'Olkiluoto, en référence au lancement d'un réacteur en Roumanie en 2007.

Au terme de ce chantier, lancé en 2005 dans le sud-ouest de la Finlande et devenu pour Areva un chemin de croix miné par les retards et les dérives financières, l'EPR finlandais va devenir le plus puissant réacteur en opération en Europe. Avec une capacité de production de 1.650 mégawatts, il doit fournir environ 15% de la consommation du pays nordique.