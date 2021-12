Les cinq défis d'Olaf Scholz, le nouveau Chancelier allemand

Olaf Scholz sera élu aujourd’hui chancelier par les députés du Bundestag. Élu sur la base d’un agenda climat-société, il devra d’abord gérer la crise sanitaire, à la tête d’une coalition peut-être moins stable que celles menées par Angela Merkel. Les cinq défis qui attendent Olaf Scholz.

1. Assurer la stabilité de sa majorité

Le chancelier social-démocrate Olaf Scholz va gouverner avec l’appui des écologistes et des libéraux. Jamais encore l’Allemagne n’avait été dirigée par une coalition tripartite. Cette constellation inédite - synonyme pour certains politologues d’instabilité - inquiète dans le pays, d’autant que deux partis classés à gauche (les sociaux-démocrates et les écologistes) devront s’entendre sur la durée avec un parti dit ‘bourgeois’, le parti libéral FDP.

"Le contrat de coalition repose sur de nombreuses contradictions, souligne le politologue Frank Decker de l’université de Bonn. La nouvelle majorité devra ainsi développer les investissements dans le domaine du climat sans augmenter les dettes ni les impôts. Elle devra aussi augmenter le prix des émissions de CO2, et donc de l’énergie, au risque d’aggraver les inégalités sociales. Ces conflits entre les intérêts des partis de la coalition, latents pendant les négociations de gouvernement, risquent de se renforcer une fois au pouvoir. Car si les Verts ne parviennent à se rapprocher de leurs objectifs climatiques, ils devront affronter le mécontentement de leur base. Les faiblesses du gouvernement Scholz sont programmées à l’avance."

L’opposition pourrait rapidement profiter des premières élections régionales partielles, en 2022, pour redresser la tête, notamment la CDU laminée par le scrutin de septembre dernier.

2. Financer le sauvetage du climat

Le principal défi d’Olaf Scholz portera sur les finances, un dossier que l’ancien ministre du Budget d’Angela Merkel maîtrise parfaitement. Selon une étude de la banque d’investissement publique KfW, l’Allemagne devra investir 5.000 milliards d’euros d'ici à 2045 pour parvenir à la neutralité climatique. La question du financement de ces investissements divise la nouvelle majorité. Le nouveau ministre des Finances, le libéral Christian Lindner, a apposé un veto catégorique aux augmentations d’impôts et aux nouvelles dettes. "La première tâche du gouvernement sera donc de couper dans la liste des subventions contre-productives pour le climat", résume Clemens Fuest, le président de l’institut Ifo de Munich.

Le potentiel serait considérable, de l’avantage fiscal concédé aujourd’hui au diesel à celui accordé aux compagnies aériennes en passant par l’encouragement fiscal pour les salariés travaillant loin de leur domicile ou les trajets professionnels effectués en voiture. Surtout, de l’avis de l’expert, le prochain gouvernement devra créer un cadre favorable au développement de l’investissement privé, sans lequel il sera impossible d’atteindre l’objectif climatique. "De nombreux particuliers, désireux d’investir dans des fonds écologiques, se heurtent aujourd’hui aux longues listes d’attente des banques, faute de produits financiers adéquats", rappelle Clemens Fuest.

3. Développer les énergies renouvelables

L’Allemagne aura fermé toutes ses centrales nucléaires fin 2022. Les Verts ont par ailleurs obtenu d’avancer à 2030 la fermeture des mines à charbon, prévue pour 2038 par le gouvernement Merkel. L’Allemagne n’aura donc d’autre choix que de développer rapidement les énergies renouvelables, qui ont représenté 44% de la production d’électricité au cours du premier semestre de cette année.

"Il va falloir multiplier le tempo des renouvelables par trois ou quatre pour sortir du charbon en 2030 tout en respectant les accords de Paris, résume Claudia Kemfert, spécialiste de l’énergie au sein de l’institut DIW de Berlin. Ce ne sera possible qu’avec un nouvel arsenal législatif. Aujourd’hui, vous pouvez déplacer un village après l’avoir rasé pour exploiter une mine de charbon. Mais il est impossible d’imposer un champ d’éoliennes à des riverains qui y sont opposés. Il faudra aussi développer l’investissement pour l’assainissement des bâtiments trop consommateurs en énergie, et décarboner l’industrie. Nous estimons qu’il faudra investir 50 à 80 milliards d’euros par an pour développer les énergies renouvelables. Tout cela ne sera pas possible sans l’investissement privé. On considère que chaque euro investi par l’État génère 1,50 à 2 euros d’investissement privé." La nouvelle majorité entend faire du climat le moteur d’une nouvelle croissance, qui pourrait créer 500.000 emplois.

4. Gérer la crise sanitaire

Rarement le choix d’un ministre de la Santé aura suscité autant de débats en Allemagne. Après des semaines d’incertitudes, c’est finalement l’épidémiologiste social-démocrate Karl Lauterbach, omniprésent dans les talk-shows télévisés, qui remporte le poste. Plébiscité par une large partie de l’opinion, cet adepte des tours de vis sanitaires vit déjà sous protection policière. Il devra travailler avec les régions afin de tenter d’inverser la courbe des infections. Le rythme de propagation de l’épidémie s’est, en effet, emballé pendant les deux mois de négociations entre les partis de la nouvelle majorité, alors qu’Angela Merkel ne faisait qu’expédier les affaires courantes. Les hôpitaux débordés ont commencé à déplacer des patients vers l’étranger et le taux de vaccination du pays (68%) est jugé trop faible pour assurer une immunité collective.

Le Bundestag pourrait adopter cette semaine encore de nouvelles restrictions sanitaires. Olaf Scholz a en outre promis l’obligation vaccinale pour février ou mars. La gestion du covid est une première épreuve de force pour la nouvelle majorité. Les libéraux, qui avaient promis la fin de toutes les restrictions au cours de la campagne électorale, ont dû accepter la fermeture des clubs pour les régions les plus touchées et de nouvelles restrictions pour les personnes non vaccinées, désormais exclues des commerces non essentiels, des restaurants et des lieux de culture.

5. Adopter un ton plus ferme envers la Chine et la Russie

Avec les Verts au gouvernement, le ton de Berlin envers Pékin et Moscou pourrait changer. L'écologiste Annalena Baerbock, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, réclame notamment l’abandon du gazoduc Nord Stream 2 et évoque l’option d’un boycott des JO d’hiver en Chine. Les Verts réclament depuis longtemps une politique plus ferme vis-à-vis des régimes autoritaires en général, de la Chine et de la Russie en particulier. "À la longue, un silence éloquent n’est pas une forme de diplomatie, même si certains l’ont vu ainsi ces dernières années", a notamment déclaré la nouvelle ministre. Une attaque directe à l’attention d’Angela Merkel que les Verts jugent trop conciliante. Pendant les 16 années qu’elle a passées au pouvoir, Angela Merkel s’est rendue au moins une fois par an en Chine, accompagnée à chaque fois d’impressionnantes délégations commerciales.

Cette nouvelle tonalité de la diplomatie allemande inquiète les milieux d’affaires, notamment au sujet de la Chine. "Notre politique a toujours été de voir deux dimensions, rappelle Siegfried Russwurm, le président de la fédération de l’industrie BDI: bien sûr, il faut avoir une discussion sur les valeurs. Mais la seconde dimension, ce sont nos intérêts économiques. Nos attentes envers le nouveau gouvernement est qu'il prenne en compte ces deux aspects."

L’Empire du Milieu est de loin le premier partenaire commercial de l’Allemagne. Les entreprises allemandes ont vendu l’an passé pour 96 milliards d’euros de voitures, machines-outils, produits électrotechniques et chimiques, essentiellement des produits à forte valeur ajoutée. Les entreprises allemandes ont par ailleurs investi pour 86 milliards d’euros en Chine.

Quelle politique européenne pour le gouvernement Scholz? Olaf Scholz s’est prononcé tout au long de sa campagne pour un renforcement de la coopération européenne. "Le prochain gouvernement pourrait rompre avec l’habitude qu’avait Angela Merkel de mener sa politique européenne via le Conseil européen, estime le politologue Frank Decker de l’université de Bonn. Le problème du Conseil européen est qu’on se heurte en permanence aux vétos de la Pologne ou de la Hongrie." Olaf Scholz s’est prononcé en faveur de majorités qualifiées pour les questions financières ou de politique étrangère, mais également pour les questions commerciales et la gestion des migrations. Autre changement à attendre de Berlin, Olaf Scholz s’est dit favorable à un rapprochement avec Paris sur les questions d’armement et à la poursuite des investissements en matière de défense, réclamée par l’OTAN. L’incertitude demeure par contre sur le volet budgétaire. Les libéraux ont exclu l’adoption de tout nouveau plan de relance européen lié à la crise sanitaire, comme celui adopté en juin 2020 par l’UE.