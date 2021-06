Les compagnies aériennes ont "bafoué les droits de millions de voyageurs"

Les compagnies aériennes n'ont pas respecté "les droits de millions de passagers" en Europe durant la pandémie de Covid-19, en ne remboursant pas les billets d'avion annulés et en les obligeant à accepter des bons à valoir, ce qui est illégal. C'est ce qui ressort d'un rapport publié ce mardi par la Cour des comptes européenne. L'institution, chargée de contrôler la gestion financière de l'UE, formule une série de recommandations.

En cas d'annulation, la législation européenne impose aux compagnies aériennes de rembourser les billets d'avion dans des délais de sept jours pour les passagers ayant réservé un vol sec et quatorze jours pour les passagers d'un vol acheté dans le cadre d'un voyage à forfait. Mais cette obligation n'a pas été respectée durant la pandémie, dénonce la Cour des comptes.

Manques de liquidités

De combien de millions d'euros les passagers ont-ils été floués? Il est impossible de chiffrer les dommages, étant donné que les compagnies aériennes et les gouvernements ont refusé de communiquer leurs données à la Cour des comptes. Seul le Portugal a accepté de fournir des chiffres, dont il ressort que 60% des billets ont été remboursés.

"Les droits des passagers bafoués"

"Les droits des passagers ont été fortement secoués pendant la pandémie", déplore la Belge Annemie Turtelboom, membre de la Cour des comptes européenne responsable de l'audit. "Entre mars 2020 et 2021, des dizaines de millions de passagers ont vu leur vol annulé et ont été mal informé. En cas d'annulation, la législation européenne prévoit un remboursement, mais ce droit a été bafoué ."

"Durant les premiers mois de la crise, de nombreux passagers y sont allés de leur poche, et parfois même avec l'assentiment des États membres", résume la Cour des comptes. Quinze États européens, dont la Belgique, ont adopté des mesures exceptionnelles libérant les compagnies aériennes et les tour-opérateurs de leur obligation de remboursement, ce qui est contraire au droit européen.

Ce fut encore plus compliqué pour les passagers qui n'avaient pas acheté leur billet directement auprès d'une compagnie aérienne. "Ils ont souvent été victimes d'une partie de ping-pong entre les agences de voyages et les compagnies aériennes, et n'ont reçu, au mieux, qu'un remboursement partiel ou très tardif. Au pire, ils n'ont jamais revu la couleur de leur argent", dénonce la Cour des comptes.