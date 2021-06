Les dirigeants européens recadrent Viktor Orban pour sa loi anti-gays

La loi anti-gays, adoptée la semaine dernière par le Parlement hongrois, était au cœur du sommet européen, ce jeudi à Bruxelles, alors que les Vingt-Sept devaient aussi traiter d'autres sujets épineux, comme la pandémie de Covid-19 et la migration. La majorité des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont jugé ce texte "discriminatoire" lors d'une discussion animée. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est retrouvé isolé face à ses pairs.

"Quand on commence avec de la discrimination envers les LGBTQI, on finit par bâillonner des gens, c'est une évolution que nous ne pouvons tolérer."

"C'est une loi arriérée et discriminatoire", a déclaré le Premier ministre belge lors de son arrivée au sommet. "Cela va trop loin. Dix-sept pays européens le disent, des pays de l'Est, du Nord, du Sud… Et non seulement parce qu'il s'agit d'une discrimination honteuse, mais aussi parce que quand on commence avec de la discrimination envers les LGBTQI, on finit par bâillonner des gens, c'est une évolution que nous ne pouvons tolérer", a-t-il ajouté.