Les expéditions de gaz naturel russe vers l'Allemagne via un important gazoduc de transit se sont à nouveau arrêtées tôt ce samedi, les flux de carburant inversant leur direction.

La station de Mallnow, qui utilise les approvisionnements du gazoduc Yamal-Europe, a cessé d'envoyer du gaz de la Pologne vers l'Allemagne tôt samedi, selon les données de l'opérateur de réseau Gascade. La station a plutôt commencé à envoyer du gaz vers l'est de l'Allemagne vers la Pologne . Après une évolution similaire samedi dernier, l'exportateur russe Gazprom PJSC a déclaré que ses clients recevaient toujours toutes les fournitures demandées. Cela a été confirmé par des entreprises en Pologne et en Allemagne contactées par Bloomberg.

Pourtant, le renversement a ajouté aux inquiétudes du marché concernant les expéditions de gaz russe et a poussé les prix à la hausse cette semaine. Les flux de Mallnow sont restés inversés pendant cinq jours cette semaine, les approvisionnements via Yamal-Europe revenant à la direction normale jeudi et vendredi, bien que bien en deçà de la capacité. Gazprom n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures normales de bureau.