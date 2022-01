"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder": Macron assume totalement ses propos

"Non seulement ils (les non-vaccinés, NDLR) mettent en danger la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres et ça, je ne peux pas l'accepter", a-t-il insisté. "Et je ne peux pas laisser prospérer dans notre pays des débats qui consisteraient à dire: 'Ne les soignons pas' (en raison des choix qu'ils ont fait, NDLR). Non. Et je l'ai dit aussi très clairement", a ajouté le chef de l'État en revenant sur le contexte de l'entretien au Parisien, où il répondait à deux soignants en colère contre les non-vaccinés.