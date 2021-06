Les sanctions contre la Biélorussie concernent aussi le marché belge

Les sanctions économiques adoptées la semaine dernière contre la Biélorussie "touchent le régime biélorusse là où ça fait mal" et sont susceptibles de s'aggraver en fonction de l'évolution de la situation dans ce pays, a averti mardi la Commission européenne. Ces sanctions frappent, entre autres, le commerce de produits pétroliers et de potasse, deux secteurs vitaux pour le régime du dictateur Alexandre Loukachenko.

Pour rappel, le Conseil européen a adopté le 24 juin des mesures économiques ciblées contre le régime du dictateur Alexandre Loukachenko suite à la répression violente l'opposition démocratique et le détournement d'un vol Ryanair. En plus des secteurs du pétrole et de la potasse, elles visent aussi les technologies à double usage militaire et civil, les produits d'assurance, l'accès au marché des capitaux de l'UE et les prêts de la BEI.