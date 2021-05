Les vaccins Astrazeneca et Pfizer efficaces contre le variant indien du coronavirus

"Des résultats novateurs"

Pour enrayer la propagation de ce variant B.1.617.2, qui risque de devenir "dominant" selon les autorités sanitaires, l' intervalle entre les deux doses de vaccin (jusqu'à trois mois) a été réduit à huit semaines pour les personnes de plus de 50 ans et les plus vulnérables, et le dépistage a été renforcé dans les zones touchées (surtout le nord-ouest de l'Angleterre et certaines parties de Londres).

Selon les données de PHE, au moins 2.889 cas du variant indien ont été enregistrés en Angleterre entre le 1er février et le 18 mai. Parmi eux, 104 cas ont conduit à une visite aux urgences, 31 ont nécessité une hospitalisation et six ont entraîné un décès.

"Deux doses de l'un ou l'autre vaccin offrent des niveaux élevés de protection contre la maladie symptomatique du variant B.1.617.2", a indiqué Mary Ramsay, responsable de l'immunisation à PHE. "Nous nous attendons à ce que les vaccins soient encore plus efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès", a-t-elle ajouté.

Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé en Europe par le virus avec plus de 127.000 morts, plus de 7 adultes sur 10 ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 et plus de 4 sur 10 ont reçu deux doses.