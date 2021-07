Macron veut faire adopter son "pass sanitaire" au forceps

Alors que le taux d'incidence des contaminations au Covid-19 est "stratosphérique" en France ("+80% sur une semaine, le plus haut jamais atteint depuis le début de la pandémie" selon lui), le gouvernement entame ce lundi une course contre la montre. Objectif: faire adopter dès dimanche son projet de loi "relatif à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire" voulu par le président Emmanuel Macron. Avec, au menu, la vaccination obligatoire des soignants d’ici à la rentrée et l'élargissement du pass sanitaire aux clients et personnels des trains longues distances, des cafés, restaurants, cinémas, théâtres et autres lieux comme les centres commerciaux de plus de 20.000 m². Et ce dès le 1er août.