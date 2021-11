Nouveau tour de vis aux Pays-Bas, qui entrent dimanche dans un "lockdown nocturne"

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé vendredi un renforcement des restrictions sanitaires, sous forme de "lockdown nocturne" pour lutter contre une flambée des cas de Covid-19. Parmi ces mesures, la plus forte est certainement la fermeture des bars, restaurants et magasins non essentiels dès 17h.

Les magasins essentiels ouverts jusqu'à 20h

Les magasins essentiels, tels que les supermarchés et les pharmacies, resteront ouverts jusqu'à 20 heures. Les sports amateurs (matchs et entraînements) ne sont plus autorisés entre 17 heures et 5 heures du matin. Les sportifs de haut niveau (en compétition et à l'entraînement) et les professionnels de l'art et de la culture peuvent être actifs après 17 heures, mais le public n'est pas le bienvenu.