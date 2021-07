Où était la fraude et où était l'erreur dans l'affaire Kerviel?

Des erreurs de gestion ont été commises dans l'affaire Kerviel à la SocGen. Pas tant dans le chef du trader que dans celui de son employeur: conflit de normes, système de contrôle défaillant ou mal appliqué, culture du profit ont permis la fraude. La rapidité de réaction échappe, elle, à la critique. Série 2/4.

Quel grand patron n'est jamais confronté à des erreurs aux conséquences potentiellement graves pour son entreprise, voire pour la société tout entière? La gestion des erreurs est enseignée depuis cinq ans à la Solvay Brussels School of Economics & Management (ULB). Comme elle est récente et que les chercheurs sont encore en train d'en rédiger les prémisses, la matière est basée en grande partie sur des études de cas.

L'affaire Kerviel est un des premiers dossiers sur lesquels se sont penchés les spécialistes à l'école de commerce. Coup d'œil sur leur manière d'analyser ce cas...

Rappel des faits... Fin 2007, Jérôme Kerviel, trader à la Société Générale à Paris, investit 60 milliards d'euros dans des contrats futures et dégage un gain de quelque 1,4 milliard. Des prises de positions et des profits sans aucune mesure avec les limitations auxquels il est tenu. Les services de contrôle de la banque détectent le problème le vendredi 18 janvier 2008; à ce moment-là, Kerviel gère encore pour 50 milliards d'euros de positions. Le dimanche 20, SocGen pense avoir identifié l'ampleur de la fraude et son président Daniel Bouton avertit les autorités de tutelle, Banque de France et AMF (Autorité des marchés financiers). Dans la foulée, la banque décide de liquider toutes les positions litigieuses, ce qu'elle fait du lundi 21 au mercredi 23 janvier. Entre-temps, le marché s'est retourné, de sorte qu'au soir du 23 janvier, les liquidations se traduisent par une perte de 6,3 milliards, ramenée à 4,9 milliards après prise en compte d'un gain antérieur de 1,4 milliard. Poursuivi en justice, Jérome Kerviel sera condamné dans un premier temps à rembourser 4,9 milliards d'euros à la banque au titre de dommages et intérêts, un montant ramené en appel à un million d'euros, la cour ayant estimé que l'homme n'était pas seul en cause dans cette mauvaise saga...

6,3 milliards d'euros La SocGen a perdu 6,3 milliards en trois jours, en dénouant toutes les positions du trader alors que les marchés financiers se retournaient.

L'erreur après la fraude

Le point de départ de l'affaire ne constitue pas une erreur de gestion à proprement parler, mais une fraude ou une violation des règles. L'erreur de gestion se définit en effet comme une déviation non intentionnelle et inattendue d'une règle ou d'une norme au sein d'une organisation. "Jérôme Kerviel est un trader trop ambitieux, trop agressif qui sait pertinemment qu'il prend des risques considérables et qu'il dépasse les limites autorisées. À ce stade, il s'agit non pas d'une erreur, mais d'une violation des règles", souligne Paul Verdin, le professeur en stratégie qui a lancé et dirigé le cours d'error management chez Solvay. "Les systèmes de contrôle de la banque auraient dû alerter ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que les contrôleurs et les auditeurs, mais, apparemment, Kerviel a été assez intelligent et sophistiqué pour arriver à dissimuler ses positions et éviter d'être détecté. L'erreur de gestion réside dès lors dans le manque de contrôle ou dans la mise en œuvre du système de contrôle. Un manquement qui est le produit des personnes ayant conçu le système et qui n'est donc nullement intentionnel."

Devant la cour de Cassation puis devant la cour d'appel sur la demande d'indemnisation, la défense de Jérôme Kerviel a d'ailleurs plaidé qu'il y avait eu des manquements dans l'organisation de la banque, argument en partie suivi par les deux juridictions.

"Kerviel pensait que ses chefs savaient ce qu'il faisait mais, comme il y avait du profit à la clé, ils ne lui disaient rien. On se trouve ici dans un contexte de conflit de normes." Paul Verdin Professeur de l’université en stratégie et directeur de la Chaire Baillet-Latour d'"Error Management", professor emeritus à l’ULB et à la KUL

L'affaire ne s'est toutefois pas avérée aussi simple. "Il y a eu des indicateurs qui n'ont pas été suivis par ceux qui supervisaient le département du trader, poursuit Paul Verdin. Et Jérôme Kerviel a déclaré que tant qu'il réalisait des profits, personne ne s'opposait à ce qu'il faisait. Il n'y a d'ailleurs rien gagné à titre personnel, il agissait pour gonfler le bénéfice de sa banque. Que s'est-il donc passé au niveau de l'organisation de l'établissement? L'hypothèse de travail que nous avons retenue est que Kerviel pensait que ses chefs savaient ce qu'il faisait, mais que, comme il y avait du profit à la clé, ils ne lui disaient rien. On se trouve ici dans un contexte de conflit de normes."

On parle de conflit de normes quand plusieurs règles ou normes de différents niveaux et natures entrent en opposition. À la SocGen, la limite formelle d'exposition fixée à Kerviel (x millions d'euros, et des positions à dénouer chaque soir) est entrée en conflit avec l'objectif de dégager le maximum de profit possible. Et l'intelligence aigüe du trader a fait le reste.

Le débat pour déterminer si les règles de contrôle ont été mal conçues à l'origine ou si c'est leur application qui a laissé la déviation se produire est stérile, estime Paul Verdin: "si les gens n'appliquent pas le système ou le font mal, c'est que celui-ci n'était pas parfait."

Réaction prompte

La Société Générale a en revanche bien réagi, une fois la fraude clairement identifiée durant le week-end du 19 et 20 janvier. "Sa direction a mesuré le problème, l'a reconnu puis est passée rapidement à l'action. On retrouve là les trois phases essentielles d'un processus de bonne gestion de l'erreur. Le point crucial réside dans la reconnaissance, sans cela on ne peut passer efficacement à l'action."

Conséquence de son augmentation de capital post-Kerviel, "la Société Générale a été moins touchée que d'autres banques par la crise financière". Paul Verdin

La banque avait pour 30 milliards d'euros de fonds propres à l'époque. Si les positions de Kerviel avaient été maintenues quelques mois de plus, c'est-à-dire jusqu'au krach boursier d'octobre 2008, le groupe aurait pu perdre jusqu'à 25 milliards, soit 80% de ses fonds propres. "La banque aurait pu faire faillite ou être rachetée par une autre banque; elle était déjà une cible à l'époque. Daniel Bouton et son équipe de direction ont géré l'affaire avec efficacité: après avoir reconnu la fraude et dénoué les positions à perte, ils ont procédé à une augmentation de capital d'un montant plus élevé que nécessaire (5,5 milliards d'euros, NDLR). La conséquence: la Société Générale a été moins touchée que d'autres banques par la crise financière. Cela a été sa chance, car cela lui a permis de se constituer anticipativement un matelas de protection, contrairement à certains de ses acquéreurs potentiels du début de l'année..."

Communication contestable

On peut néanmoins mettre en question la stratégie de communication suivie par la banque. "Celle-ci a bien fait de rendre rapidement public le problème, estime Paul Verdin. Elle a choisi en revanche de décrire Jérôme Kerviel comme un cas isolé, sous-entendant qu'à part cela tout allait bien, ce qui s'est avéré simpliste. Il est extrêmement rare qu'on ait affaire à un seul individu. Je ne sais pas s'il y avait d'autres Kerviel à la SocGen, mais je crois qu'il y avait à tout le moins là une culture assez agressive à l'œuvre."

"La première question à se poser ne devrait pas reposer sur le qui, mais sur le comment." Paul Verdin

Comme les lecteurs de romans policiers, les dirigeants, puis les commentateurs et les journalistes ont tendance à poser la question: "Whodunit?" (qui l'a fait?). "Or la première question à se poser ne devrait pas reposer sur le qui, mais sur le comment, poursuit le professeur: comment cela a-t-il pu se produire? Dans la plupart des cas d'erreur de gestion étudiés, il n'y a pas un, mais des responsables et le problème résulte d'un système ou d'une culture de management."

Rejeter la faute sur une tête, la stratégie du bouc émissaire en somme, peut aussi générer d'autres conséquences néfastes. "Dans le secteur de l'aviation, pourtant pionnier dans la gestion d’erreurs, il s'est produit un cas où des pilotes ont été punis pour des erreurs d'organisation et de communication: quand la direction stigmatise de la sorte des individus, quel message envoie-t-elle à leurs collègues?"

Dans sa communication, Daniel Bouton a aussi affirmé sur un plateau de télévision, à l'époque de la découverte des faits, ne pas connaître Jérome Kerviel et ne l'avoir jamais rencontré. Dans le même temps, il avait déclaré bien connaître l'agence bancaire de Montpellier et son personnel... Pas sûr que ce soit la meilleure attitude à adopter, en termes d’image, auprès de son personnel.

Autre leçon à tirer de l'affaire, les dirigeants doivent avoir le courage d'étendre l'analyse au-delà des systèmes. "Des études sur la gestion des risques dans des secteurs précisément à hauts risques comme l'aviation ou les centrales nucléaires montrent qu'il y a toujours un moment où des signaux apparaissent en dehors des systèmes de surveillance ou de contrôle, auxquels il faut prêter attention, conclut Paul Verdin. Quelles que soient l'exhaustivité et la profondeur du système développé, il y a toujours des événements qui se produisent en dehors de ceux-ci. Il faut que les opérateurs sur le terrain sentent que leurs dirigeants sont toujours à l’écoute des signaux d’alarme - positifs ou négatifs, d’ailleurs - émis en dehors des listes de contrôle existantes."

