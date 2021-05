Pas d’accord européen sur le passeport sanitaire

Alors que la période estivale s’installe et que les vacances scolaires se rapprochent, les Belges ne savent toujours pas à quoi s’en tenir pour voyager sereinement. Se faire vacciner n’est pas possible pour tout le monde. Avoir des anticorps n’est pas certain non plus. Et faire un énième test covid peut s'avérer coûteux. Pourtant, les négociateurs du Parlement européen, de la Commission et des États membres de l’UE discutent depuis le mois de mars sur la possibilité d’imposer un certificat vert pour voyager au sein de l’UE.