Pass sanitaire obligatoire pour travailler: les leçons du modèle italien

La fédération patronale Agoria a réclamé l'introduction du covid safe ticket sur le lieu de travail en Belgique. Un tel pass sanitaire est déjà en vigueur, depuis le 15 octobre, en Italie. Un modèle à suivre?

Une mesure sanitaire précieuse ou offrant, au contraire, un faux sentiment de sécurité sur les lieux de travail? Une légitime incitation à la vaccination ou une contestable obligation vaccinale détournée? Le pass sanitaire, rendu obligatoire pour 23 millions de travailleurs italiens des secteurs public et privé, entré en vigueur le 15 octobre dernier, suscite encore d’innombrables questionnements dans la Péninsule.

Ce certificat, qui, selon les autorités, sera retiré le 31 décembre prochain, est obtenu dès la première injection du vaccin, avec un certificat de guérison, ou encore avec un test négatif de moins de 48 heures. Aujourd’hui, tout travailleur qui interagit avec du public ou des collègues est appelé à le présenter à son employeur ou à ses clients. Une décision inédite en Italie et sans égal en Europe qui a été, néanmoins, accueillie avec faveur par le patronat, mais aussi par les principaux syndicats nationaux. Grâce à son indéniable charisme et à sa grande capacité de persuasion, le président du Conseil, Mario Draghi, a ainsi réussi à tempérer les ardeurs des voix discordantes, la perplexité des uns et les résistances des autres.

"L’exécutif a préféré ne pas imposer une obligation vaccinale généralisée, un choix incontestablement trop clivant, et a donc opté pour l’extension du pass à tous les lieux de travail. Il s’agit aujourd’hui du seul instrument à notre disposition pour garantir la sécurité de nos travailleurs", a expliqué Carlo Bonomi, président de la Confédération générale de l'industrie italienne. "Nous ne nous opposons pas à cette mesure, mais il faut éviter qu’elle ne devienne un instrument de discrimination", lui a fait écho, affichant une singulière docilité, Maurizio Landini, secrétaire général de la CGIL, l’un des principaux syndicats du pays.

600 euros En cas de violation de l'obligation du pass sanitaire, le travailleur est contraint de payer une amende allant de 600 à 1.500 euros.

Une minorité d’Italiens reste, toutefois, viscéralement opposée à cette mesure, considérée comme liberticide et anticonstitutionnelle. Et la contestation monte, notamment dans certains secteurs professionnels, tel que celui, névralgique, des services portuaires. L’exécutif est, notamment, accusé de sous-évaluer le potentiel de contamination des vaccinés, d’obliger les employés qui refusent le vaccin de financer les tests à leurs frais (environ 180 euros par mois), et d’avoir imposé des sanctions très sévères en cas d’infraction. Tout travailleur qui se présente à son lieu de travail dépourvu du précieux sésame est, en effet, considéré dès le premier jour comme responsable d’une "absence injustifiée", ce qui comporte l’immédiate suspension du salaire. De même, en cas de violation, le travailleur est contraint de payer une amende allant de 600 à 1.500 euros. La même sévérité est appliquée aux employeurs coupables de ne pas vérifier le pass de leurs employés: ils encourent des sanctions allant de 400 à 1.000 euros.

"Ce pass sanitaire est une aberration. Avec son adoption, la liberté personnelle est subordonnée à une fausse idée de protection de la collectivité… avec le résultat que l’on finira par perdre notre liberté aussi bien que notre sécurité. De plus, ce certificat engendre des divisions inédites au sein de la population", nous confie Martino Zanetti, président du groupe Hausbrandt, leader depuis 1892 dans le secteur de la torréfaction du café.

Pari gagné pour Draghi

Malgré les voix contraires, Mario Draghi a, toutefois, réussi à gagner son pari. L’Italie peut, en effet, se vanter d’avoir l’un des taux de vaccination les plus importants au monde, avec 86,50% de la population de plus de 12 ans ayant reçu au moins une dose de vaccin. De même, alors qu’une augmentation de la circulation du virus touche aujourd’hui l’ensemble des pays européens, l’Italie a pu enregistrer, ces dernières quatre semaines, une diminution des hospitalisations et des décès liés au Covid-19.

Peut-on affirmer que cette miraculeuse, quoique provisoire, accalmie est due à l’extension du pass sanitaire dans tous les lieux de travail de la Péninsule? "La raison pour laquelle l’Italie semble relativement épargnée par le virus est que la majorité de la population a été vaccinée entre les mois d’avril et de juillet, donc plus tard que, par exemple, l’Angleterre ou Israël. De plus, les gestes barrières et le port du masque sont encore respectés dans le pays", a précisé à la presse le très estimé professeur de microbiologie, Andrea Crisanti.

"Il faut accepter le fait qu’une petite portion de citoyens, par peur, ne se vaccinera pas. Nous ne pouvons pas les abandonner." Andrea Crisanti Professeur de microbiologie

Les experts se sont, par ailleurs, rendu compte qu’après une indéniable accélération du rythme des vaccinations, juste avant l’entrée en vigueur de la mesure, les injections des premières doses commencent, à nouveau, à ralentir. "Il faut accepter le fait qu’une petite portion de citoyens, par peur, ne se vaccinera pas. Nous ne pouvons pas les abandonner et les autorités sont appelées à trouver un compromis", ajoute Crisanti.

Or, de façon tout à fait paradoxale, dans la patrie du "désordre créatif", les aspects techniques liés au contrôle généralisé du pass n’ont pas représenté un problème insurmontable. "Les procédures inédites que cette crise sanitaire a comportées ont généré des difficultés et des ralentissements dans nos activités, mais tous mes collaborateurs s’y sont adaptés par esprit civique. La campagne vaccinale et le pass représentent à nos yeux les symboles d’une vraie renaissance", nous explique Gianluca Cannizzo, directeur général de Cannizzo Produzioni, l’une des principales sociétés italiennes dans l’univers de la communication et de l’événementiel.

Grâce à des lecteurs de QR code récemment conçus et à l’application VerificaC19, la vérification du certificat, auprès de tous les salariés italiens ou, par des inspections aléatoires, sur au moins 20% des employés, s’est ainsi révélée moins complexe que prévue. "Nous sortons d’une période bien sombre, d’un point de vue humain et économique. Aujourd’hui, grâce aux mesures adoptées et aux tests de dépistage effectués, nous pouvons, tout en restant en alerte, travailler en sécurité. Nous organisons de grands événements, avec parfois des centaines de participants munis de pass. Et depuis plusieurs mois, nous n’avons pas été confrontés à des cas positifs", ajoute Cannizzo.

Critiques et protestations

Les principaux obstacles à l’extension du pass dans les lieux de travail sont, donc, principalement de nature déontologique et politique. Condamnée par le grand parti d’opposition, Fratelli d’Italia (extrême droite souverainiste), et critiquée par la Ligue de Matteo Salvini, pourtant au pouvoir, cette mesure a contribué à exacerber les tensions parmi une population déjà éreintée par les restrictions des dernières deux années.

"Depuis le début de la pandémie, nos dirigeants gouvernent à coup d’intimidations et de sanctions. Cette dérive est dangereuse! Il est grand temps que toutes les institutions collaborent pour sortir le pays de cette impasse", affirme Zanetti.

Un passage à vide douloureux qui a récemment provoqué une vague inédite de protestations dans tout le territoire national. De même, les pharmacies, réalisant les tests de dépistage, sont débordées, voire souvent incapables de satisfaire la demande des clients, alors que les certificats médicaux, utilisés pour contourner l’obligation du pass, ont connu, dans certaines régions, une croissance exponentielle.

Une portion significative des quelques millions de travailleurs non vaccinés (ces derniers seraient près de 3,8 millions) s’oppose, en effet, par principe, à la présentation du pass pour pouvoir exercer son droit au travail. Dans le port et terminal pétrolier de la ville de Trieste, où près de 40% des employés ne sont pas vaccinés, la contestation fait rage. Face au risque de blocage d’une plaque tournante commerciale névralgique, les employeurs se sont donc engagés à assumer les frais de tous les tests de dépistage. Or, la réaction des dockers a été surprenante. "Nous ne lâcherons pas! Notre objectif est la suppression de ce certificat pour tous les Italiens", a lancé Stefano Puzzer, le porte-parole (vacciné) des employés portuaires en grève. Or, Trieste fait de nombreux prosélytes et les manifestations se multiplient. Le pass, acclamé ou déploré, risque d’avoir la vie dure.