Peter R. de Vries, le journaliste attaqué à Amsterdam, est décédé

Peter R. de Vries, bien connu aux Pays-Bas, avait été victime d'une attaque le 6 juillet à Amsterdam. Touché d'une balle à la tête, il luttait depuis lors. On a appris sa mort ce jeudi. Cette attaque avait suscité une vive émotion et de nombreuses réactions de journalistes et de personnalités politiques, y compris au-delà des frontières des Pays-Bas.