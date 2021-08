Prêtre assassiné en France: le suspect a été interné d'office

Le drame a été annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. Un prêtre a été assassiné lundi matin en Vendée et l'incendiaire présumé de la cathédrale de Nantes en 2020 s'est accusé de ce crime . Le suspect, âgé de 40 ans, a ensuite été interné d'office, lundi soir , a appris l'AFP de source proche du dossier. Sa garde à vue a, en effet, été levée pour "incompatibilité avec son état de santé" , a précisé cette même source.

Une enquête est ouverte pour "homicide volontaire" et en l'état, "aucun mobile lié à un motif terroriste" n'apparaît dans cette affaire, a-t-il précisé. De source proche du dossier, on souligne que "le criminel était catholique. Loin du terroriste islamiste…"

"Soutien et fraternité"

"Tout mon soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d'un prêtre en Vendée", a annoncé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui s'est rendu en fin de journée à Saint-Laurent-sur-Sèvre, à une quinzaine de kilomètres au sud de Cholet. Le ministre y a rencontré la communauté religieuse et lui a apporté "un message de soutien et de fraternité" de la part du président de la République.

Selon Le Goater, le suspect s'est rendu en milieu de matinée à la brigade de gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre. Il a remis aux gendarmes une clé avec laquelle ils ont ouvert la porte d'une chambre de la communauté religieuse et découvert le corps sans vie d'Olivier Maire, né en 1960.

"Un homme plein d'humanité"

Né à Besançon où il avait effectué l'essentiel de sa scolarité, il avait ensuite vécu plusieurs années en Haïti avant d'être ordonné prêtre, a raconté son frère. Il partait souvent à l'étranger et a aussi vécu "plusieurs années" en Ouganda, ainsi qu'en Italie, a-t-il précisé. Un membre de la communauté religieuse, le père Jean-Baptiste Dombélé, a déclaré à un journaliste de l'AFP à propos de la victime: "C'était un homme plein d'humanité".

Le président Macron a "exprimé toute sa sympathie " à la communauté religieuse des Montfortains, tandis que Jean Castex a fait part de son "profond effroi" et sa "vive compassion", ont indiqué l'Élysée et Matignon à l'AFP.

Réaction

La présidente de Rassemblement national Marine Le Pen, a, de son côté, réagi sur Twitter: "En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de #Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre", a-t-elle tweeté, y voyant la "faillite complète de l'État et de Gérald Darmanin".