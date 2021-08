Quand Paris revisite sa petite ceinture

Certains tronçons de cette ancienne ligne ferroviaire circulaire autour de Paris sont ouverts au public. Ils offrent l'occasion d'explorer de nouveaux projets écologiques et conviviaux. Et de revivre aussi l'histoire de la capitale hexagonale.

"C'est un jour spécial. Aujourd'hui, on récolte le miel à la REcyclerie." Enjoué, le jeune guide commence la visite de ce lieu alternatif situé au nord de Paris. Six personnes le suivent pour une promenade commentée d'une heure dans cette ancienne gare de la "petite ceinture" parisienne. Qui n'est autre, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, qu'une ligne ferroviaire désaffectée, de plus de 32 kilomètres, qui encercle la capitale française à l'intérieur du boulevard des Maréchaux.

Au dernier étage du bâtiment sur l'étroite terrasse, les abeilles s'affolent effectivement autour des ruches en bois entourées de végétation alors qu'en contrebas on perçoit le quartier très minéral de la Porte de Clignancourt. Au rez-de-chaussée, auquel on accède par un escalier en fer, la petite gare, convertie en café-restaurant, a gardé des airs d'antan: sa salle des bagages et consignes, ses vitraux, son parquet, ses panneaux d'époque et ses tables et sièges de seconde main. On peut y prendre un verre, y déjeuner, y écouter des conférences sur l'environnement, avec une vue atypique sur les rails envahis d'herbes libres et surplombés à droite par des immeubles.

Construite sous le Second Empire, au temps du baron Haussmann, dès 1851, cette ligne était dans un premier temps dédiée aux marchandises, aux émigrants et aux militaires.

Une ferme urbaine

À l'extérieur, un peu plus loin, sur les flancs qui longent la voie, un petit poulailler se cache dans un recoin. Puis toujours dans la continuité de ce chemin étroit, des tables où quelques convives finissent leurs verres sont dressées au frais dans la verdure. On distingue également une mare, des bidons pour récupérer l'eau, un potager et une serre. Sur quelques mètres carrés, un vrai laboratoire de permaculture a pris place. "On utilise les récoltes du potager pour cuisiner les plats du restaurant tandis que l'on recycle les déchets pour en faire du compost", ajoute le guide. D'ailleurs le miel lui est aussi est en vente. En témoigne la pile de petits pots bruns exposés sur une table à l'entrée. "Cette année, nous avons même remporté la médaille de bronze sur toute la France", s'exclame l'apiculteur de la maison.

Au temps des expositions universelles

Ancré dans les nécessités environnementales de la planète, le lieu n'en est pas moins chargé d'histoire. Au-delà du grillage qui entoure la voie ferrée, le regard se perd sur les rails aujourd'hui à l'abandon. Il est facile d'imaginer l'activité frénétique qui devait régner ici durant la Belle Époque. Construite sous le Second Empire, au temps du baron Haussmann, dès 1851, cette ligne était dans un premier temps dédiée aux marchandises, aux émigrants et aux militaires. Dès 1862, son service fut néanmoins étendu à tous les voyageurs. Elle montera en puissance au fil des expositions universelles - qui ont lieu tous les 11 ans (1867-1900) - pour atteindre son apogée en 1900.

À ces heures les plus glorieuses, les locomotives à pleine vapeur transportaient pas moins de 100.000 Parisiens, des tonnes de marchandises et desservaient des usines, abattoirs, marchés aux bestiaux comme ceux de la Villette. Face au déploiement des lignes du Métropolitain, plus centrales, moins chères et plus modernes, mais aussi du bus (le PC toujours en activité) qui, lui aussi, fait le tour de Paris, le transport de passagers s'arrêtera toutefois en 1934. Le trafic de marchandises se poursuivra un peu plus longtemps avant de cesser, lui aussi, en 1993.

Des gares reconverties en cafés et salles de concerts

C'est sous la dernière mandature (2014-2020) d'Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris, que la petite ceinture a reçu le plus d'attention. Au cours de cette période, à la faveur de l'économie sociale et solidaire, et de la volonté d'animer les quartiers, nombre des anciennes gares de la ligne ont, en effet, été réhabilitées. Aussi bien sous forme de cafés, salles de concerts et autres lieux associatifs parfois entourés de jardins partagés. Ce fut le cas, en 2014, de la REcyclerie, citée plus haut, mais aussi d'autres sites emblématiques tels que la gare Jazz située porte de la Villette, la Flèche d'or qui occupe l'ancienne gare de Charonne dans le XXe arrondissement (Nord). Mais aussi du Poinçon, porte d'Orléans (sud de Paris), qui, à plusieurs reprises, a bien failli passer sous les pelleteuses des promoteurs. Ou encore du Hasard ludique à la Porte de Saint-Ouen. Cette dernière gare - qui doit son nom au manifeste du mouvement Dada - a rouvert en juin 2017 sous forme de bar, salle de concert et lieu récréatif.

Au Hasard ludique, le goût de la fête

Depuis, et mises à part les nombreuses parenthèses en lien avec les restrictions liées à la pandémie, le succès de ces lieux ne se dément pas. Les jours qui ont suivi le déconfinement en juin en ont donné l'illustration. En ces premiers soirs d'été, l'affluence était perceptible au bar du Hasard ludique dans le XVIIe arrondissement. À l'intérieur du bâtiment, la file d'attente des clients serpentait jusque dans les escaliers qui desservent le quai. Chacun tentant de récupérer sa boisson, le plus souvent servie dans un gobelet en plastique consigné.

Sur le quai, aux murs et aux colonnes tagués, les tables étaient toutes occupées tandis que des grappes de jeunes investissaient les voies et ses bordures. Debout, assis dans des transats, accoudés à des tables improvisées de caisses de bières chacun savoure sa pinte dans une ambiance de "covida" (en référence à la période festive de la "movida" en Espagne dans les années post-franquistes) après de longues semaines de restrictions. "Ici, au moins, on peut faire la fête sans déranger les voisins", s'exclamait alors l'un des clients pointant le ciel et les bâtiments en hauteur et lointains. Avant d'en arriver là, l'établissement a connu bien des transformations. Construite en même temps que la tour Eiffel, la gare fut tout d'abord "Le Lumière", un cinéma de quartier, à la fin des années 30, avant de devenir un magasin Darty dans les années 70, et enfin un bazar à bas coût. Contrairement à la REcyclerie qui a gardé des allures plus défraichies, les repreneurs ont cette fois fait le pari de la rénovation quasi totale.

La célèbre Flèche d'or

La Flèche d'or, du nom du train qui reliait Paris et Londres dans les années 20, a également connu de nombreux remaniements. Installée dans l'ancienne gare de Charonne, cette mythique salle de concert underground, située rue de Bagnolet, au fin fond du XXe arrondissement, à l'abandon en 2016, a elle aussi finalement rouvert même si ce ne fut qu'en 2020. Charmant, son cadre de verre et de fer forgé a su attirer des fonds d'investissements avant d'être occupé de manière sauvage puis de tomber dans l'escarcelle de la mairie de Paris. Depuis 2020, ce site est désormais un "espace en lutte contre les oppressions systémiques" qui s'appuie sur des initiatives locales et pas moins de neuf collectifs. Au menu: concerts, projections, pièces de théâtre, expositions, ateliers, avec à disposition une cantine solidaire et un bar. Autre cadre musical, la gare Jazz - du Pont de Flandre - est devenu à l'été 2017 un nouveau club pour les amateurs de ces sonorités. Ce lieu poétique a été maintenu en l'état. Et compte pas moins de 2.000 m2 de terrasses et jardins.

Ces fermetures au grand public ont au moins un intérêt: celui de préserver un refuge pour la biodiversité.

Des sentiers et jardins partagés

À ce titre, la petite ceinture offre également une bulle de nature dans la capitale. Et des lieux de promenades atypiques. Dans le XVe arrondissement par exemple, au sud de Paris, elle relie le parc George Brassens au parc André Citroën sur 1,3 kilomètre, ce qui représente plus de 3 hectares de nature. Dans le XVIe, qui compte également sa promenade, deux associations d'habitants ont par ailleurs eu envie en 2019 de créer des jardins partagés. L'un se trouve au niveau de la Muette (les Jardins de Camille), l'autre au niveau de l'ancienne gare d'Auteuil (Horizon Verdure). "Aujourd'hui près de 7,3 kilomètres sont ouverts au public sur une boucle qui, au total, parcourt 25 km du Nord au Sud", explique Bruno Bretelle, fin connaisseur de cette ligne: "C'est bien plus que la promenade plantée sur la High Line de New York qui s'étend sur 2,3 kilomètres."

Ouvrir davantage a longtemps été envisagé mais la pandémie et les contraintes budgétaires qui s'ensuivent ont fait évoluer les priorités de la Mairie. "La ville a ouvert les tronçons les plus faciles, ajoute Bruno Bretelle, car le trajet est parsemé de viaducs, ponts, de talus en hauteur, rarement au niveau de la rue, souvent coûteux à réhabiliter et à sécuriser dans le cadre d'un accès au public", ajoute-t-il sans omettre les nombreux tunnels qui parsèment aussi son trajet.

La petite ceinture est aussi perçue comme un lieu de transgression. Un endroit parallèle, mystérieux, interdit.

Une biodiversité de friche

Ces fermetures au grand public ont au moins un intérêt: celui de préserver un refuge pour la biodiversité. Avec ses hauts talus de ronces et d'herbes, la petite ceinture recèle d'une flore très riche: entre autres, des lauriers-tin, robiniers, et mille et une petites fleurs. Ce corridor écologique attirerait également plus de 510 espèces d'animaux. De nombreux oiseaux comme les pinsons, les fauvettes forestières, heureux de pouvoir nicher plus tranquillement que dans les parcs bondés.

Des colonies de pipistrelles, sorte de chauves-souris, y ont aussi élu domicile, notamment dans le XIVe arrondissement. Au même titre que des fouines, renards et lézards des murailles. Ce site constitue également un îlot de fraîcheur essentiel dans une ville dense comme Paris qui permet aussi d'absorber les eaux de pluie. Sur ces tronçons encore fermés, il est cependant loin d'être déserté de toute présence humaine. Car, si le flâneur néophyte aura déjà bien à faire avec les endroits ouverts, d'autres publics, plus avertis ou aventuriers, n'hésitent pas à se faufiler au travers des grilles. Au risque d'une amende. De fait, la petite ceinture est aussi perçue comme un lieu de transgression. Un endroit parallèle, mystérieux, interdit.