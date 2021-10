Raphaël Glucksmann : "Aujourd'hui, nous sommes dirigés par des gestionnaires qui gèrent le déclin"

Dans son dernier essai*, l’essayiste et eurodéputé français Raphaël Glucksmann s'adresse aux jeunes. Il les exhorte à exercer leur pouvoir et à s'engager pour ne pas céder au fatalisme et au déclinisme ambiant. "Voilà ma conviction politique, mon unique pari : votre irruption sur la scène politique va tout bouleverser ", écrit-il. Il fait le point sur la situation actuelle de l'Europe.

Pourquoi écrire à la jeunesse ?

Je voulais m’adresser à cette jeunesse qui est à la fois complètement méprisée et qui en même temps incarne un rapport sincère à la politique. La jeunesse actuelle a imposé des thèmes qui me semblent centraux et qui étaient jusqu'alors marginaux dans le débat public, depuis la question du climat jusqu'à la question des Ouïghours. La régénération de nos démocraties passe par leur investissement.

"La politique est d’emblée tragique pour la jeune génération actuelle, car nous sommes dans une perspective de déclin. Être jeune aujourd’hui c’est plus dur qu’en 2000 ou en 68."

En quoi cette jeunesse est-elle différente de celle que vous avez connue ?

Quand j’avais 20 ans, la politique n’était pas centrale. On vivait dans le mythe de la fin de l’histoire, cette idée qu’il n’ y aurait plus de conflit et de grands enjeux. À mon époque, le choix politique se faisait entre Juppé et Jospin. Aujourd’hui, c’est très différent : c’est le choix entre l’effondrement climatique et la survie du monde, le nationalisme ou la démocratie. Ce sont des choix vitaux. La politique est d’emblée tragique pour la jeune génération actuelle, car nous sommes dans une perspective de déclin. Être jeune aujourd’hui c’est plus dur qu’en 2000 ou en 68.

"On ne cesse répéter que l’Europe est en déclin, mais en réalité elle décide de décliner. L’Europe est le premier marché du monde, le continent le plus stable, le plus éduqué. C’est donc par impuissance politique qu’elle se condamne au déclin."

Vous montrez que nous avons plus de pouvoir que nous l’imaginons. Mais qu’est-ce que le pouvoir exactement ?

Le pouvoir c’est la capacité à influer sur le destin. Être impuissant, c’est vivre le monde comme une tragédie grecque. Mais le pouvoir, c’est une décision. On décide soi-même de son avenir. On ne cesse répéter que l’Europe est en déclin, mais en réalité elle décide de décliner. L’Europe est le premier marché du monde, le continent le plus stable, le plus éduqué. C’est donc par impuissance politique qu’elle se condamne au déclin. À titre individuel, chacun d’entre nous a une forme de pouvoir. Quand on est jeune aujourd’hui on a du pouvoir sur des marques comme Lacoste ou Zara. Ces grandes marques ont un business model extrêmement simple: on produit au plus bas cout, on emploie des esclaves en Chine et on fait de la com». Si les jeunes s’attaquent aux marques, elles deviennent friables. Si collectivement des milliers de jeunes décident d’exprimer leur petite part de pouvoir, ça devient un pouvoir immense.

"En 2015, Merkel a pris la décision courageuse de l’ouverture des frontières allemandes aux réfugiés syriens. Ce n’était pas un simple geste humanitaire, mais européen. Sans elle, l’Europe aurait implosé et il y aurait une tension grandissante entre les États."

Quel bilan tirez-vous des années Merkel ?

C’est le bilan d’un paradoxe : Merkel a donné une belle image de la démocratie libérale. En 2015, elle a pris la décision courageuse de l’ouverture des frontières allemandes aux réfugiés syriens. Ce n’était pas un simple geste humanitaire, mais européen. Sans elle, l’Europe aurait implosé et il y aurait une tension grandissante entre les États. C’est une décision historique. Mais, à côté de ça, elle a manqué d’ambition pour l’Europe. Par esprit comptable, la Commission européenne, sous l’impulsion de l’Allemagne, a sacrifié la Grèce, la contraignant à vendre le port du Pirée aux Chinois. Merkel a adopté une vision mercantiliste et a manqué d’ambition écologique.

"Le nucléaire ne doit pas être l’alpha et l’oméga d’une vision écologique du monde."

Et qu'avez-vous pensé de sa décision de sortir du nucléaire ?

Le nucléaire ne doit pas être l’alpha et l’oméga d’une vision écologique du monde. L’adversaire premier ce sont les émissions de gaz à effet de serre. La décision de Merkel ne relevait pas d’une grande ambition écologique. La politique allemande, et donc indirectement la politique européenne, est dictée par des intérêts privés, par le patronat allemand. Et Merkel a été dans la continuité à ce niveau.

«La politique allemande pose problème à l’Europe. Il y a un vrai problème avec le patronat allemand.»

Les écologistes allemands ne peuvent-ils pas imprimer un autre mouvement ?

Le seul mouvement politique en Allemagne qui sort de cette vision, ce sont en effet les verts. Ils sont en rupture sur de nombreux sujets. La politique allemande pose problème à l’Europe. Il y a un vrai problème avec le patronat allemand. Il faudrait espérer une réorientation des politiques allemandes avec la nouvelle coalition qui va se mettre en place.

"C’est la transformation écologique qui va permettre à l’Europe de se réindustrialiser."

Plus largement, l’écologie représente la possibilité de revitaliser la gauche ?

La possibilité d’une gauche passe par l’écologie. La transformation écologique doit être un projet social. Mais il faut aussi montrer que l’écologie est un projet industriel. C’est la transformation écologique qui va permettre à l’Europe de se réindustrialiser. Trop souvent, on oppose les deux. Il ne faut pas simplement se borner à respecter les critères des accords de Paris. Les écolos doivent avoir un discours sur la production et l’industrie.

" Si nous sommes incapables d’assurer une forme de sécurité dans le pourtour de l’Europe, les Américains ne le feront pas à notre place. "

Vous êtes en faveur d’une défense européenne commune. Vous estimez que l’Europe doit repenser entièrement sa relation avec les États-Unis?

L’attitude américaine est très claire depuis Obama. Et ça se poursuit avec Biden : l’Amérique défend d’abord ses intérêts et considère l’Europe comme un partenaire mineur. Nous avons donc besoin d’une remise en question en Europe. Depuis 70 ans, en Europe, on ne prend pas au sérieux les questions de sécurité et de stratégie. L’Europe doit grandir et devenir adulte. Ce qui ne veut pas dire sortir de l’OTAN. Comment imaginer sortir de l’OTAN tant qu’on n'a pas de défense européenne ? Il faut commencer par assumer une politique différente des États-Unis et une autonomie stratégique. Si demain il y a une crise grave au Maghreb, où nous avons des intérêts vitaux, nous serons seuls. Si nous sommes incapables d’assurer une forme de sécurité dans le pourtour de l’Europe, les Américains ne le feront pas à notre place.

"L’Europe n’a pas de politique commerciale. On pense que nous en avons une, mais ce n’est pas vrai, car on ne met pas le commerce au service de nos intérêts stratégiques et politiques."

L’Europe a peur de l’autonomie ?

Oui, c’est la peur de l’autonomie qui mine les Européens, la peur d’agir seul, de défendre nos intérêts. Nous avons pourtant tous les instruments de la puissance. Aucune multinationale ne peut se passer du marché européen. Donc on peut changer les règles du jeu à l’échelle du monde. Le problème est que l’Europe n’a pas de politique commerciale. On pense que nous en avons une, mais ce n’est pas vrai, car on ne met pas le commerce au service de nos intérêts stratégiques et politiques.

"Le politique doit reprendre la main. Il doit décider du commerce et non l’inverse."

L’Europe commerciale ne peut donc pas être séparée de l’Europe des valeurs ?

Oui, c’est notre intérêt à long terme. Il faut travailler avec des régimes qui respectent l’état de droit. Notre intérêt est de se développer aux côtés de démocraties stables. C’est pourquoi il faut rendre plus difficile la vie des multinationales qui ont basé leur modèle de développement sur la Chine. Nos intérêts et nos principes doivent se rejoindre. L’intérêt collectif doit pouvoir passer au-dessus de l’intérêt privé de telle ou telle entreprise. Le politique doit reprendre la main. Il doit décider du commerce et non l’inverse.

Mais pourquoi le pouvoir n’est-il plus, d'une certaine manière, compatible avec la démocratie ? Pourquoi, dans nos démocraties, tendons-nous à croire qu'il est incarné par des figures plus autoritaires ?

Parce que nos élites ont renoncé à l’exercer. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par des gestionnaires qui gèrent le déclin. C’est pourquoi des gens comme Salvini, Zemmour ou Trump, sont des incarnations du pouvoir. Ils séduisent, car ils donnent l’impression d’inverser le cours des choses. Ils brisent la fatalité. « Take back control », le fameux mot du Brexit, c’est l’essence même de la politique.

"Vouloir le démantèlement de l’Union, c’est courir à la catastrophe, c’est abandonner toute capacité à peser sur le monde."

Les Anglais payent cher aujourd'hui ce "take back control". Quelle attitude l’Europe doit-elle adopter face aux impacts du Brexit qui s'observent actuellement au Royaume-Uni ?

Il ne faut surtout pas donner l’impression de punir le Royaume-Uni. Il faut montrer que nous avons un projet auquel les Britanniques peuvent s'arrimer à nouveau, qu' ils se rendent compte qu’ils ont besoin de nous. Toutes les grandes questions de notre temps se décident à l’échelle européenne. Vouloir le démantèlement de l’Union, c’est courir à la catastrophe, c’est abandonner toute capacité à peser sur le monde.

"Nous sommes dans un moment trumpiste de la politique française."

Les élections françaises approchent. Il y a une forme d'hystérisation médiatique au sujet d'Eric Zemmour, selon vous ?

Les médias ont une part de responsabilité. Mais la classe politique aussi : elle débite des éléments de langage qui fatiguent toute le monde. Zemmour brise ce ronron ennuyeux. C’est pourquoi il exerce une fascination sur la population, les médias et la classe politique. Il profite de ce vide intersidéral. Nous sommes dans un moment trumpiste de la politique française. C’est extrêmement dangereux, et ce n’est pas un feu de paille.