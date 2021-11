Record de contaminations en Allemagne, Olaf Scholz propose de nouvelles mesures

L'Allemagne a enregistré ce jeudi un nombre record de nouvelles infections au Covid-19 avec 50.196 cas supplémentaires en 24 heures, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch. Le nombre de décès en 24 heures s'élève à 235, signe de la violence de la vague épidémique qui frappe le pays et laisse les autorités démunies, forçant le futur chancelier Olaf Scholz à sortir de sa réserve.

Mercredi, son porte-parole a appelé les autorités régionales, compétentes en matière sanitaire, à prendre de nouvelles mesures pour endiguer la situation. Plusieurs États particulièrement concernés comme la Saxe, la Bavière, et très récemment Berlin ont déjà introduit de nouvelles restrictions visant les personnes non vaccinées , les premières touchées par ce rebond de la pandémie.

Ainsi, à compter de lundi, Berlin va interdire aux personnes non vaccinées l'accès notamment aux restaurants sans terrasse, aux bars, aux salles de sport et aux salons de coiffure.

"Passer l'hiver"

Le social-démocrate Olaf Scholz , qui devrait prendre la succession d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne, s'est exprimé ce jeudi matin. "Nous devons prendre de très nombreuses mesures nécessaires pour passer cet hiver. Nous devons mettre notre pays à l'abri", a-t-il exhorté devant le parlement, où son parti présentait, avec ses futurs partenaires de coalition verts et libéraux, de nouvelles dispositions nationales .

L'Allemagne conserve un taux de vaccination de la population relativement faible d'à peine plus de 67%.

Parmi celles-ci figurent une généralisation de l'exclusion des personnes non vaccinées de certains événements en intérieur, des mesures de prévention plus strictes sur le lieu de travail et la possibilité d'exiger des tests PCR au lieu de tests rapides. Les nouveaux partenaires au sein de la coalition souhaitent également réintroduire le test gratuit de dépistage du coronavirus, qui a été abandonné le mois dernier.