Selon Loukachenko, la Biélorussie a agi "légalement" en déroutant l'avion

Alexandre Loukachenko a affirmé ce mercredi avoir agi "légalement" en déroutant un avion civil sur Minsk après une alerte à la bombe. Lors d'une allocution ce mercredi devant les députés et de hauts responsables du régime, il a rejeté l'accusation d'avoir détourné le vol Athènes-Vilnius opéré par la compagnie Ryanair dans le but d'arrêter Roman Protassevitch, un journaliste d'opposition de 26 ans exilé en Lituanie et sa compagne russe, Sofia Sapega. "J'ai agi légalement, protégeant mes gens", selon les propos du Président rapportés par l'agence d'État Belta.