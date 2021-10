Sur la piste belge de Bernard Tapie

Amitiés, business, ennuis judiciaires et traitement médical... Le parcours de Bernard Tapie est passé plusieurs fois par la Belgique.

Août 1988, Couvin. C’est cette année-là que démarre le parcours belge de l’homme d’affaires français Bernard Tapie. Il rachète les actifs de l’équipementier sportif Donnay et s’associe avec le joueur de tennis André Agassi pour tenter de relancer la marque. Sans succès. L’affaire sera revendue à des Italiens en 1991.

215 millions transférés en Belgique

Ensuite, il faudra attendre vingt ans pour retrouver une trace de Bernard Tapie en Belgique. En octobre 2010, dans la plus grande discrétion, l’homme d’affaires a créé la société GBT Holding à Boitsfort. A ce moment-là, on ne sait rien de ce holding dotée d’un capital de 20.000 euros. Pourtant, deux mois plus tard, en décembre, la société voit son capital passer à 215 millions d’euros, une augmentation sensible qui se fait par le biais de l’apport de 60.000 titres du groupe Bernard Tapie (GBT) en France.

Pour certains, par cette opération, Bernard Tapie a tenté de mettre « à l’abri » une partie des sommes perçues dans le cadre d’un arbitrage censé mettre fin au conflit qui, depuis des années, oppose l’homme d’affaires à l’Etat français dans le cadre du rachat d’Adidas par le Crédit Lyonnais.

Poker, fisc et saisies

En février 2012, Bernard Tapie et son fils Laurent – qui vit en Belgique – sont nommés administrateurs d’International Stadium Poker Tour Holding, une société créée par un certain Prosper Masquelier. L’idée des trois hommes est de créer des tournois de poker et, notamment, de remplir les travées du stade de Wembley de milliers de joueurs.

On ne sait pas si Bernard Tapie a eu l’occasion de taper le carton, mais à la mi-octobre 2013, les choses se corsent. L’administration générale de la perception et du recouvrement du SPF Finances décide d’appliquer une saisie conservatoire sur le patrimoine belge de Bernard Tapie, révèle le site d’information Mediapart. Cette saisie intervient dans le cadre d’une demande d’assistance mutuelle en matière de recouvrement des impôts émanant de la France. En réalité, le fisc français cherchait à récupérer des arriérés d’impôts sur le revenu d’une quinzaine de millions d’euros. En Belgique, la saisie portait sur un montant de 2,6 millions d’euros.

Bernard Tapie ne le sait pas encore, mais cette saisie sonne le début de ses ennuis judiciaires en Belgique. Quelques jours plus tard, le parquet de Bruxelles ouvre une information judiciaire contre Bernard Tapie à la suite d'une dénonciation de la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF). C'est le transfert de 900.000 euros d'un compte français vers un compte belge de l'homme d'affaires qui pose question. L'homme d'affaires explique que cet argent est destiné à faciliter l'installation du holding de son fils en Belgique. Finalement, après avoir enquêté plus en profondeur, le parquet décide de classer l'affaire sans suite.

Entre les années 2015 et 2017, on assite à la montée de l'intercomunale Nethys dans le journal La Provence et dans le groupe Nice-Matin, deux entités dans lesquelles Bernard Tapie possède des participations.

C'est à la fin de l'année 2017 que les choses commencent à barder. En octobre, le parquet de Bruxelles cite GBT Holding et Aircraft Management Services (AMS), les deux sociétés belges de Bernard Tapie, en faillite.

"On a sciemment organisé l'opacité autour de ces sociétés dont les actifs ont été détournés" Le Procureur du Roi

Dès le début de l'année 2018, l'homme réagit en introduisant des requêtes en réorganisation judiciaire (PRJ) pour ces sociétés, cette opération suspendant la citation en faillite. Lors d'une audience devant le tribunal de commerce de Bruxelles, le Procureur du Roi dénonce la manoeuvre. Pour lui, il 'agit d'une tentative de gain de temps pour échapper aux échéances.

"On a sciemment organisé l'opacité autour de ces sociétés dont les actifs ont été détournés et il existe un risque réel que les organes de la société continuent à coopérer au détournement des actifs, une situation que pourrait faire cesser un administrateur provisoire", dit le représentant du ministère public.

Lors de ces différentes procédures, on découvre que GBT Holding, la société belge, était devenu le coeur du réacteur des affaires de Bernard Tapie.

En cours de procédure, les sociétés de l'homme d'affaires déménagent vers Liège et ses avocats introduisent de nouvelles requêtes en réorganisation juidiciaire devant le tribunal de commerce de Liège. Lors de ces différentes procédures, on découvre que GBT Holding, la société belge, était devenu le coeur du réacteur des affaires de Bernard Tapie. On y trouvait, notamment, South Real Estate Investment (SREI) une société luxembourgeoise qui abrite la villa que l'homme d'affaires possède à Saint-Tropez, la société qui détenait son avion et une autre société (basée à Hong-Kong) qui abritait le yacht de Bernard Tapie. Enfin, on y trouve également des participations dans la Provence et dans Corse-Matin.

Saisies venues de France

Parallalèmement à ces procédures, le Consortium de Réalisation (CDR), l'organe chargé de gérer le passif du Crédit Lyonnais effectue des saisies sur les sociétés belges. Pour l'occasion, Bernard Tapie, alors en pleine lutte contre le cancer qui le ronge depuis des mois, se déplace à Bruxelles. C'est la première fois qu'il apparaît en public depuis le début de son traitement. Bernard Tapie est méconnaissable, sa photo fera le tour des rédactions.

Un jugement du Tribunal de Paris

Au même moment, poussé dans le dos par les liquidateurs français de Bernard Tapie, le tribunal de commerce de Paris rend un jugement obligeant GBT Holding à restituer toutes ses actions à GBT France. L'homme d'affaires ira en appel de cette décision.

En avril 2019, le tribunal de commerce de Liège dessaisit Bernard Tapie de la gestion de GBTH et d'AMS et décide de nommer un administrateur provisoire. C'est l'avocat Roman Aydogdu qui est désigné, à charge de ce dernier de remettre de l'ordre dans les sociétés et de comprendre les mouvements entre les différentes structures. Finalement, c'est vers une liquidation que l'on se dirigera et c'est toujours Roman Aydogdu qui remplira ce rôle.

A Liège, on a estimé que les comptes déposés des sociétés ne reflétaient pas la réalité. "L'ordre public économique est mis en péril par des sociétés qui, telle GBT Holding, ne respectent pas de manière systématique et réfléchie les obligations qui sont liées à leur charge par le droit comptable et par le droit des sociétés. L'absence de comptes annuels consolidés en l'espèce rend impossible pour un tiers, dont les créanciers de la société, d'apprécier la viabilité économique", lit-on dans l'ordonnance rendue à Liège.

C'est en Belgique - à Louvain - que Bernard Tapie sera venu suivre un traitement médical interdit en France.

Voilà globalement où en est la situation aujourd'hui. La liquidation des sociétés belges de Bernard Tapie est toujours ouverte. Entre-temps, la société qui abritait la villa à Saint-Tropez a été mise en faillite, ce qui a débouché sur un nouveau bras de fer judiciaire. Si ils sont autorisés, des curateurs devraient alors tenter de vendre la villa. AMS, qui abritait l'avion de Bernard Tapie, est aujourd'hui une coquille vide et il reste deux ou trois millions d'euros dans GBTH, mais il n'y a plus aucun mouvement, apprend-on à bonne source. Enfin, une dizaine de millions d'euros seraient logés dans une société asiatique. Il reste à voir aujourd'hui quelles suites seront données à ces procédures.