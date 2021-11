Un avion européen Frontex pour surveiller la Manche

Des représentants gouvernementaux belges, néerlandais, allemands et français, la commissaire européenne Ylva Johansson et les chefs d'Europol et de Fontex se sont accordés dimanche à Calais sur la nécessité de renforcer leur coopération opérationnelle dans la gestion des migrants qui tentent de traverser la Manche vers le Royaume-Uni. L'agence de gardes-côtes et gardes-frontières européenne (Frontex) va parallèlement engager davantage de ressources pour surveiller la Manche et la mer du Nord, dont un avion qui devrait être utilisé dès le 1er décembre.