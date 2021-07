Un célèbre journaliste victime d'une fusillade à Amsterdam

Peter R. de Vries, journaliste et présentateur de télévision de 64 ans , a été la cible d'une attaque armée dans une rue du centre-ville d'Amsterdam mardi soir, alors qu'il sortait du studio d'une émission dont il était l'invité.

Des témoins ont entendu cinq coups de feu, et vu qu'il avait reçu une balle dans la tête, selon la télévision publique néerlandaise NOS. Actuellement, "il se bat pour rester en vie" , selon la maire d'Amsterdam.

Trois personnes ont été arrêtées, deux d'entre elles restent en détention, la troisième a été mise hors de cause.

Un infatigable traqueur de criminels

Peter Rudolf de Vries est bien connu aux Pays-Bas. Il s'est fortement impliqué dans plusieurs affaires criminelles, et est réputé pour son travail effréné de recherche de la vérité.

Ce journaliste s'était lancé dans le métier en 1978 , travaillant d'abord pour De Telegraaf. Il a notamment couvert, en 1983, l'enlèvement de Freddy Heineken , président et PDG de la brasserie du même nom. Il a consacré à ce fait divers très médiatisé un reportage et un livre, axé sur des entretiens avec les deux ravisseurs dont il était devenu très proche .

Menaces de mort

Peter R. de Vries s'est intéressé de très près à des dossiers de drogue, et c'est là une des pistes examinées par les enquêteurs.

Il s'est ainsi frotté à la Mocro Maffia, une organisation mafieuse autour du trafic de cocaïne . Il est le confident d'un mafieux repenti , dont le témoignage a permis la tenue d'un important procès. Et de Vries a déjà dit être sur la liste des hommes à abattre par ce groupe criminel.

Parmi ses nombreuses autres activités, ce journaliste a aussi eu son propre parti politique, le PRDV (Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang , axé donc sur la justice, la détermination et le progrès). Il fut également membre d'un cabinet d'avocat .

"L'attaque contre Peter R. de Vries est choquante et inconcevable."

Liberté de la presse en danger

"L'attaque contre Peter R. de Vries est choquante et inconcevable, c'est une attaque contre un journaliste courageux et, par conséquent, une attaque contre la liberté de la presse, qui est si essentielle pour notre démocratie et notre État de droit", a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.