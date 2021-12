Un entretien Biden-Poutine sur fond de bruits de bottes russes

Un document des renseignements américains non classifié diffusé par l'agence Reuters, montrant l'activité militaire russe à proximité de l'Ukraine et sur la Crimée annexée (sélectionner pour agrandir).

Lundi, le Kremlin a décrit l'état des relations entre États-Unis et Russie comme "assez lamentables" , tandis que le président américain assurait Kiev de son soutien "inébranlable" face à la menace russe. Alors que l'Ukraine fêtait sa journée de l’armée , son président, Volodymyr Zelensky, s'est rendu dans les tranchées de la ligne de front sur laquelle l’armée fait face aux séparatistes prorusses , dans la région de Donetsk et y a affirmé que l'Ukraine était capable de repousser toute attaque de la Russie.

Rendre l'opération "très difficile"

Les Américains pointent depuis plusieurs semaines sur les mouvements de troupes inhabituels à la frontière près de l'Ukraine. Le 3 décembre, le Washington Post avait publié un document "non classifié" montrant des photos satellites autour d’une carte de l’Ukraine et de ses environs. Le document est présenté comme indiquant l’évolution de contingents militaires russes au Nord et à l'Est de l'Ukraine, ainsi qu’en Crimée, région d’Ukraine annexée par la Russie en 2014. Une source officielle américaine citée par plusieurs médias estime que la Russie est prête à lancer une offensive début 2022, qui pourrait impliquer jusqu’à 175.000 hommes.