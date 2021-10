Un plan de 30 milliards pour booster l'innovation française

Leadership dans l'hydrogène vert

Parmi ces secteurs offrant l'opportunité d'être en tête figure notamment selon lui l'hydrogène vert. Concrètement, d'ici 2030, la France "doit pouvoir compter sur son sol au moins deux gigafactory d'électrolyseurs et produira massivement de l'hydrogène et l'ensemble des technologies utiles à son utilisation", a-t-il détaillé même si, objectivement, le pays risque de ne pas être le plus compétitif dans ce domaine. À l'inverse, l'avion bas carbone est lui perçu comme un projet plus collectif. "Nous allons aussi investir massivement pour permettre de déployer d'ici à 2030 le premier avion bas carbone qui doit être un projet français, mais dont l'objectif est de l'européaniser au maximum", a également annoncé le président. Au total, près de quatre milliards d'euros seront donc destinés aux transports du futur. Tandis que deux millions de véhicules électriques et hybrides devraient sortir des usines françaises d'ici neuf ans.