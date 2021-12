Un rapport dénonce le greenwashing de l'industrie de la viande et des produits laitiers

L'Institute for agriculture and trade policy a examiné l'ensemble des chaînes d'approvisionnement des géants du secteur, en particulier l'élevage, gros émetteur de gaz à effet de serre.

Selon l'Institute for agriculture and trade policy, 35 des plus grandes entreprises de l'industrie de la viande et des produits laitiers ont été responsables de 7% des émissions de gaz à effet de serre de l'UE en 2018.

Malgré la crise climatique, les émissions de gaz à effet de serre de géants européens de l'industrie de la viande et des produits laitiers continuent d'augmenter. C'est ce que dénonce l'Institute for agriculture and trade policy (IATP) dans un rapport publié ce lundi. L'ONG y déplore un "greenwashing" de secteurs particulièrement polluants et appelle les gouvernements à "réglementer l'agrobusiness".

"L'empreinte carbone des géants européens du lait et de la viande concurrence celle des géants des énergies fossiles, mais ils continuent à agir en toute impunité." Shefali Sharma Directrice Europe de l'Institute for agriculture and trade policy

Dans ce rapport, l'IATP passe en revue 35 des plus grandes entreprises du secteur ayant leur siège dans l'Union européenne (UE), au Royaume-Uni et en Suisse, et examine leurs éventuels plans climat et les émissions englobant l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, en particulier l'élevage, gros émetteur de gaz à effet de serre.

Selon les résultats des analyses, ces entreprises ont été responsables de 7% des émissions de l'UE en 2018 et les émissions des 20 premières d'entre elles dépassent celles des Pays-Bas.

"Greenwashing"

Le rapport se concentre particulièrement sur dix grandes entreprises ayant des objectifs climat plus ou moins précis. Résultat: pour sept d'entre elles, sur deux ans, les émissions absolues ont augmenté. Par exemple, côté transformation de viande, entre 2016 et 2018, +45% pour l'irlandais ABP et +30% pour l'allemand Tönnies; et côté lait, entre 2015 et 2017, respectivement +15% et +30% pour les français Danone et Lactalis.

4 entreprises Sur les 20 entreprises analysées dans le détail, seules quatre déclarent les émissions totales de leur chaîne d'approvisionnement.

"L'empreinte carbone des géants européens du lait et de la viande concurrence celle des géants des énergies fossiles, mais ils continuent à agir en toute impunité", dénonce Shefali Sharma, directrice Europe de l'IATP dans un communiqué.

Et "la poignée d'entreprises qui ont des plans climat se reposent sur des astuces comptables, le greenwashing et les effets douteux des compensations pour détourner l'attention des changements fondamentaux nécessaires pour réduire les émissions, tout en reportant une grande partie des coûts et des risques sur les paysans" qui les fournissent, ajoute-t-elle.

Pas de changement à l'horizon

Le rapport dénonce notamment l'utilisation par ces entreprises du concept d'intensité carbone, c'est-à-dire les émissions par litre de lait ou kilogramme de viande, qui peuvent diminuer sans pour autant réduire les émissions absolues puisque la production et le nombre de têtes de bétail augmentent.

Même si les Européens consommaient moins de viande et de lait, cela aurait des "effets limités" pour réduire les émissions de l'élevage européen en raison de la part importante des exportations, note le rapport.

Sur les 20 entreprises analysées dans le détail (qu'elles aient un objectif climat ou non), seules quatre (Arla, Danone, FrieslandCampina et Nestlé) déclarent les émissions totales de leur chaîne d'approvisionnement et seules trois (Nestlé, FrieslandCampina et ABP) ont annoncé leur intention de réduire leurs émissions absolues en incluant leur chaîne d'approvisionnement, selon le texte.

Mais "aucune preuve publique n'indique que l'une de ces entreprises envisage de modifier en profondeur son modèle de production et de transformation du bétail à grande échelle".