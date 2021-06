Une loi hongroise anti-gays provoque la colère de l'Europe

La nouvelle loi hongroise interdisant les représentations de l'homosexualité aux mineurs provoque la colère de l'Union européenne, de plusieurs États européens et des ONG, au point de tourner en crise politique. La question sera évoquée par les chefs d'État et de gouvernements de l'UE, jeudi soir, lors du sommet européen, à la demande du président du Conseil européen Charles Michel , nous a confirmé un diplomate européen.

Le texte, adopté la semaine dernière par le Parlement hongrois, stipule que "la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans". Cette disposition reviendrait à interdire des programmes éducatifs, publicités, livres ou séries dans lesquels l'homosexualité est évoquée.

L'Europe durcit le ton

Mercredi, la présidente de la Commission européenne a promis que l'UE prendra des mesures contre la Hongrie une fois que le texte entrera en vigueur. "J'ai chargé les commissaires responsables d'envoyer une lettre pour exprimer nos préoccupations juridiques avant que le projet de loi n'entre en vigueur", a déclaré Ursula von der Leyen. "Ce projet de loi est clairement discriminatoire envers les personnes en raison de leur orientation sexuelle. (...) Je l'ai déjà dit : Je crois en une Union européenne où on est libre d'être qui on est et d'aimer qui on veut."