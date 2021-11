Une nouvelle dynamique pour la politique européenne

"Nous voulons renforcer l'Union européenne ", assurent les nouveaux partenaires, évoquant une politique étrangère dont "une Europe souveraine est la clé". Après 16 années de gouvernement Merkel, la nouvelle coalition entend donner une nouvelle dynamique à la politique européenne de l'Allemagne. "Que ce soit au niveau de la politique migratoire, climatique ou sanitaire, on peut s'attendre à voir davantage d'initiatives en provenance de Berlin ", estime le politologue Uwe Jun de l'université Libre de Berlin.

Une chose est sûre, avec Annalena Baerbock, la cheffe des Verts, aux Affaires Étrangères, la position allemande vis-à-vis de la Pologne et de sa réforme judiciaire contestée pourrait bien se durcir. Les Verts se sont déjà prononcés pour un cours plus strict vis-à-vis de Varsovie et de Budapest, réclamant notamment des sanctions. Ils se sont d'ailleurs assurés le droit de choisir le prochain commissaire désigné à Bruxelles par l'Allemagne.