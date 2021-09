Ursula von der Leyen veut rendre son âme à l'Europe

" L’Europe a besoin d’une âme, d’un idéal et de la volonté politique de servir cette âme ", a-t-elle lancé d'entrée de jeu, citant Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne. "L’époque du corona n’est pas terminée et notre société devrait encore souffrir. La guérison n’est pas la même partout. L’année à venir sera encore un test. C’est dans ces moments d’épreuves que l’âme se révèle."

Campagne réussie

Ursula von der Leyen a promu la réussite de la campagne vaccinale en Europe, malgré des lenteurs et un manque de coordination initiaux. "L’Europe est un des leaders mondiaux de la vaccination", a-t-elle dit. "Plus de 70% de la population adulte est vaccinée. Nous avons livré plus de 700 millions de vaccins aux Européens et plus de 700 millions au reste du monde." Toutefois, elle s'est inquiétée des inégalités de la vaccination entre les pays et certaines régions européennes. "Nous assistons à des divergences inquiétantes entre les États européens pour ce qui est du taux de vaccination."