Wilmès appelle à '"une solution rapide" aux tensions autour du Brexit

La visite officielle de Sophie Wilmès, mercredi et jeudi à Londres, avait été conçue au départ pour relancer les relations bilatérales entre la Belgique et le Royaume-Uni, après les turbulences du Brexit et la crise sanitaire. Ce fut aussi un délicat exercice de diplomatie pour la ministre belge des Affaires étrangères, alors que les relations entre Britanniques et Européens ont connu de graves tensions cette semaine, suite aux déclarations incendiaires du ministre britannique chargé du Brexit, David Frost.