Après un an de Tshisekedi, la RDC reste insécurisée

Un an après l’élection du président Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo reste en proie à l’insécurité et la corruption. Sa coalition avec le parti majoritaire de Kabila empêche les réformes.

Un an après, le bilan est mitigé. En dépit de la volonté présidentielle d’engager des réformes, la RDC n’a pas rompu avec la corruption et l’insécurité. Droit de rassemblement bafoué, massacres dans l’est du pays, justice absente, "seigneurs de guerre" en liberté, recrutement d’enfants soldats… Les droits humains sont en péril en RDC, dénonce Amnesty International. "Félix Tshisekedi a fait acte de bonne volonté, il a libéré des prisonniers politiques. Mais la réalité sur le terrain pose question. La sécurité de la population congolaise n’est pas assurée, en particulier dans le nord et l’est du pays", dit Philippe Hensmans, directeur d’Amnesty Belgique.