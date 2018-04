Attaque contre des Casques bleus à Tombouctou

Un casque bleu de l'Onu au Mali a été tué et plusieurs autres blessés samedi dans des attaques lancées contre un complexe de la mission de l'Onu et une base de 'armée française à Tombouctou, dans le nord du pays.

L'attaque "sans précédent" qui a visé samedi les camps de la force onusienne Minusma et de la force française Barkhane à Tombouctou au Mali a fait un moins un mort ainsi qu'une vingtaine de blessés, selon une communication du ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile. L'attaque "terroriste", selon les mots du ministère, a eu lieu à 14h10, et a impliqué des assaillants déguisés en Casques bleus montés à bord de véhicules piégés, des coups de feu et tirs de roquettes.