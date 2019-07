Au Soudan, l'opposition entraperçoit un espoir de transition

Des défis multiples

Les deux partis se sont accordés sur une présidence alternée du Conseil souverain. Les militaires vont d’abord présider la transition pendant 21 mois et les civils prendront la relève durant 18 mois, pour une période totale de trois ans et trois mois. Ce conseil sera composé de 6 membres, dont 5 de l’Alliance pour la Liberté et le Changement (ALC), et 5 membres du régime militaire. "Le Conseil militaire s’engage et promet de préserver ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord, et de veiller à son application", a indiqué le chef du Conseil militaire, Abdel Fattah al-Burhane à l’AFP. Les militaires respecteront-ils l’accord à long terme, là est toute la question.